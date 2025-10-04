Mulher cai e fica pendurada em roda gigante durante a ExpoQuinari 2025; público entra em pânico

Um momento de diversão quase terminou em tragédia na noite deste sábado (4), durante a ExpoQuinari 2025, em Senador Guiomard, interior do Acre.

Uma mulher caiu parcialmente de uma das cabines da roda gigante do parque de diversões e ficou pendurada a vários metros de altura, enquanto pessoas que estavam no local assistiam à cena em pânico.

Um vídeo enviado ao ContilNet mostra a mulher se segurando na estrutura metálica do brinquedo. Pessoas que estavam no local entraram em desespero.

De acordo com relatos de testemunhas, o brinquedo foi interrompido rapidamente após a equipe perceber o incidente.

Apesar do susto, ela foi resgatada. A organização da ExpoQuinari ainda não se posicionou sobre o assunto.

Confira: