Mulher chama atenção ao se arrumar em público no centro de Rio Branco; VÍDEO

O centro de Rio Branco chamou atenção neste domingo (5) durante uma ação promocional da loja Quero Pra Mim. Entre os momentos que despertaram curiosidade do público, uma mulher se arrumava no meio da multidão enquanto um vídeo registrava tudo, enquanto os passantes observavam atentamente.

O momento descontraído gerou repercussão entre os presentes e nas redes sociais, mostrando ações como essa podem atrair olhares e engajamento espontâneo.

A loja aproveitou o vídeo nas redes sociais divulgar um de seus eventos e interagir com clientes, tornando o evento um sucesso de público e repercussão.

Veja o vídeo: