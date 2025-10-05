05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Mulher chama atenção ao se arrumar em público no centro de Rio Branco; VÍDEO

Uma mulher se arrumava no meio da multidão enquanto um vídeo registrava tudo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O centro de Rio Branco chamou atenção neste domingo (5) durante uma ação promocional da loja Quero Pra Mim. Entre os momentos que despertaram curiosidade do público, uma mulher se arrumava no meio da multidão enquanto um vídeo registrava tudo, enquanto os passantes observavam atentamente.

Mulher se arruma com roupa por baixo do roupão, atraindo a curiosidade de quem passava nas proximidades do Terminal Urbano, no centro de Rio Branco/Foto: Reprodução

O momento  descontraído gerou repercussão entre os presentes e nas redes sociais, mostrando ações como essa podem atrair olhares e engajamento espontâneo.

A loja aproveitou o vídeo nas redes sociais divulgar um de seus eventos e interagir com clientes, tornando o evento um sucesso de público e repercussão.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost