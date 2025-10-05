05/10/2025
Mulher dança completamente nua em cima de cadeira durante festa no interior do Acre

Até o momento, não há informações sobre a origem da festa

Um vídeo gravado durante uma festa em Sena Madureira, na noite de sábado (5), tem gerado grande repercussão nas redes sociais. As imagens mostram uma mulher em cima de uma cadeira e dançando de maneira considerada provocante, e logo em seguida, fica completamente nua na frente do público.

O evento ocorreu em um espaço que, segundo as imagens mostram, parece ser um quintal residencial comum. No entanto, há quem afirme que o local funcionaria como uma espécie de casa de Swing— informação que não foi confirmada.

Festa no interior do Acre termina em polêmica após vídeo viralizar/Foto: Reprodução

O vídeo mostra que a festa acontecia em uma área aberta, próxima a uma rua por onde passam veículos, o que aumentou a surpresa de quem viu a cena. Muitos internautas se disseram chocados com a exposição e criticaram o comportamento dos participantes.

Até o momento, não há mais informações.

Veja o vídeo:

