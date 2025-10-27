27/10/2025
Mulher de 32 anos morre após ingerir bebida alcoólica em São Paulo

Wevelyn Pestana passou mal em casa com dores e falta de ar; Polícia Civil investiga caso como morte suspeita

Uma mulher de 32 anos morreu após ingerir bebida alcoólica em São Vicente, no litoral de São Paulo, no último sábado (25/10). A vítima, identificada como Wevelyn Pestana de Brito, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a tia de Wevelyn registrou boletim de ocorrência relatando que a sobrinha havia ido a um bar na noite anterior. Ao chegar em casa, ela começou a sentir fortes dores e dificuldade para respirar.

Reprodução

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a mulher ao Pronto-Socorro Central, onde a morte foi constatada pela equipe médica. O Instituto Médico Legal (IML) realizará exames para esclarecer a causa do óbito.

Em nota, o Bar75, local onde Wevelyn teria consumido bebidas, afirmou manter rigorosos padrões de controle e qualidade nos produtos oferecidos.

“Nossas bebidas são provenientes de fornecedores regularizados e fiscalizados pela Vigilância Sanitária, assegurando conformidade com as normas vigentes”, declarou o estabelecimento.

O bar informou ainda que colabora com as autoridades para o total esclarecimento do caso.

Fonte: Secretaria da Segurança Pública de São Paulo / G1
