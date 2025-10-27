Mulher de 32 anos morre após ingerir bebida alcoólica em São Paulo

Uma mulher de 32 anos morreu após ingerir bebida alcoólica em São Vicente, no litoral de São Paulo, no último sábado (25/10). A vítima, identificada como Wevelyn Pestana de Brito, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita.
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a tia de Wevelyn registrou boletim de ocorrência relatando que a sobrinha havia ido a um bar na noite anterior. Ao chegar em casa, ela começou a sentir fortes dores e dificuldade para respirar.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a mulher ao Pronto-Socorro Central, onde a morte foi constatada pela equipe médica. O Instituto Médico Legal (IML) realizará exames para esclarecer a causa do óbito.
Em nota, o Bar75, local onde Wevelyn teria consumido bebidas, afirmou manter rigorosos padrões de controle e qualidade nos produtos oferecidos.
“Nossas bebidas são provenientes de fornecedores regularizados e fiscalizados pela Vigilância Sanitária, assegurando conformidade com as normas vigentes”, declarou o estabelecimento.
O bar informou ainda que colabora com as autoridades para o total esclarecimento do caso.
Fonte: Secretaria da Segurança Pública de São Paulo / G1
✍️ Redigido por ContilNet