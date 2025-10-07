07/10/2025
Mulher de 34 anos morre ao bater em buraco enquanto pilotava motocicleta em ramal

Ela foi socorrida por populares e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave

Maria da Graça Maciel, de 34 anos, mãe de uma criança de apenas 5, morreu no último final de semana após sofrer um grave acidente de motocicleta no Ramal do Sinteac, via que interliga as regiões do Calafate, Via Verde e Transacreana.

A família de Maria havia se mudando de Manoel Urbano para Rio Branco em busca de melhores condições de vida/Foto: Reprodução

De acordo com informações, Maria da Graça trafegava pelo ramal quando bateu em um buraco e perdeu o controle de sua motocicleta. Ela foi socorrida por populares e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu cerca de 12 horas depois.

A família de Maria havia se mudando de Manoel Urbano para Rio Branco em busca de melhores condições de vida.

O caso repercutiu na Câmara Municipal de Rio Branco nesta terça-feira (7). O vereador Zé Lopes denunciou a precariedade do Ramal do Sinteac e cobrou providências da prefeitura. Segundo ele, a Associação de Moradores vem enviando ofícios ao município desde 2023 solicitando melhorias na estrada, mas os pedidos não foram atendidos.

“Somente um lado da via chegou a receber pavimentação, e mesmo assim, a obra ficou inacabada. O outro lado permanece completamente esburacado, colocando em risco a vida de quem trafega por ali”, criticou o vereador.

