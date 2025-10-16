16/10/2025
Mulher de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador: “Não sabia das coisas erradas”

A influenciadora Hillary Yamashiro, esposa de Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido nas redes sociais como Buzeira, se pronunciou após a prisão do marido na última terça-feira (14/10), durante a Operação “Narco Bet”, deflagrada pela Polícia Federal (PF). Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, Hillary defendeu o criador de conteúdo e responsabilizou o contador Rodrigo Morgado, também preso na ação, por toda a situação.

Segundo ela, Buzeira apenas contratou os serviços contábeis de Morgado e não tinha conhecimento das supostas práticas ilegais atribuídas ao empresário, investigado por lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas.

“Tudo começou em Guarujá, num evento de influencer, onde o Bruno tava começando a carreira dele como influenciador. […] Conhecemos o Rodrigo Morgado, que tem uma empresa de contabilidade. Então, como o Bruno tava iniciando, ele precisava de um contador de confiança. […] Ele começou a trabalhar com o Bruno na contabilidade do Bruno, da empresa do Bruno, das coisas do Bruno”, contou Hillary.

Ela afirmou que o relacionamento entre o marido e o contador era estritamente profissional. “Nenhum tipo de amizade, somente trabalho mesmo. […] Só que o Rodrigo, ele não foi transparente desde o início. […] Como ele já estava envolvido com essas coisas erradas, o Bruno, por ele trabalhar com o Bruno, na verdade, é como se tivesse interligado o Bruno, associado o Bruno ao Rodrigo. Porém, pra mim, na minha opinião, foi uma falta de profissionalismo. […] Ele visou o dinheiro, continuou trabalhando com o Bruno, e aí vida que seguiu”, declarou.

“Não é justo, o Bruno não fez nada de errado”

A influenciadora saiu em defesa ao marido, afirmando que ele é inocente e que está sendo injustamente associado ao contador. “Tudo isso que causou essa prisão do Bruno preventiva foi causada por conta do Rodrigo Morgado. […] O Bruno não sabia das coisas erradas que ele fazia. […] O Bruno paga todos os impostos dele, tudo que ele compra é declarado. […] Ele vai provar isso também para a Justiça”, afirmou.

Hillary disse ainda que a exposição do marido nas redes sociais tem amplificado a repercussão do caso: “Você nem vê falando tanto de Rodrigo Morgado na internet, só dá Buzeira, Buzeira, Buzeira. Mas, na verdade, foi tudo por conta do Rodrigo, só que o Rodrigo não passa de um simples funcionário do Bruno que estava lá para trabalhar como contador”.

Segundo ela, Buzeira sempre levou uma vida simples e transparente: “Se o meu marido fosse um bandido, um cara que lava dinheiro, ele estaria ostentando? Não, porque é superação pra ele. Ele sempre gostou de carro, era o sonho dele ter as coisas dele. […] Ele posta aquilo que ele vive, porque foi Deus que deu pra ele”.

“Meu marido é inocente e tudo será esclarecido”

A esposa do influenciador também relatou que tem recebido apoio de seguidores e amigos. “Eu abro meu Instagram, eu abro meu direct, 90% são mensagens positivas de pessoas que conhecem realmente o coração do Bruno. […] Mas tem aqueles 10%, de pessoas infelizes, frustradas, que mandam mensagens pesadas, desejando até a morte da gente. […] É muito triste, muito revoltante”, desabafou.

Por fim, ela reforçou a confiança na inocência do marido: “O Bruno nunca esteve e nunca estará ligado a nada de errado. […] Tudo isso que tá sendo veiculado com o nome do Bruno é por conta do Rodrigo Morgado, que fez coisas erradas, não foi leal com o Bruno. […] Meu marido é inocente e vai ser provado que ele é inocente. […] Ele vai ter dupla honra e as pessoas vão ser envergonhadas diante de todo mundo”, concluiu.

Quem é Rodrigo Morgado

Apontado pela Polícia Federal como o operador financeiro do esquema de lavagem de dinheiro, Rodrigo de Paula Morgado é contador e empresário. Nas redes sociais, se apresentava como “expert em redução de impostos” e exibia carros de luxo, viagens e conexões com celebridades como Neymar e Ronaldo Fenômeno.

Morgado foi preso em Santos (SP) após ordem da Justiça Federal. Durante a operação, a PF apreendeu dois carros de luxo, incluindo uma McLaren 765 LT Spider 2022, avaliada em R$ 5 milhões.

A Operação Narco Bet

A Operação Narco Bet investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas, que teria direcionado valores para o setor de apostas eletrônicas. A ação resultou em 11 prisões e 19 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Durante a ofensiva, foram apreendidos carros importados, joias e altas quantias em dinheiro, além do bloqueio de bens avaliados em mais de R$ 630 milhões.

