Mulher de Buzeira quebra silêncio e fala sobre prisão do influencer

Hillary Yamashiro, a esposa do influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, falou pela primeira vez após o homem ter sido preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (14/10).

Em seu perfil no Instagram, onde acumula três milhões de seguidores, a mulher escreveu: “Você é o amor da minha vida, e eu estarei aqui pra tudo sempre. Deus vai te trazer de volta pra mim, por que ele conhece você, seu caráter, seu coração, sua integridade, nunca precisou tirar nada de ninguém, nem enganar ninguém pra chegar onde está, foi Deus que deu absolutamente tudo e ninguém vai tirar.”

Hillary ainda escreveu que estará do lado do influenciador até o último dia de sua vida. Eles são pais de uma criança e, atualmente, a mulher está à espera do segundo filho.

A prisão

Buzeira foi preso por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas que movimentou cerca de R$ 630 milhões.

A ação faz parte da Operação Narco Bet, deflagrada nesta terça-feira (14/10), que apura o uso de sites de apostas e criptomoedas para ocultar dinheiro do tráfico.

Segundo fontes da investigação, Buzeira teria atuado como figura de fachada para movimentações financeiras, emprestando sua imagem e empresas para viabilizar transações suspeitas no setor de apostas e rifas virtuais.

Ligado a veleiro apreendido com toneladas de cocaína

A PF revelou que recebeu R$ 19,7 milhões de um empresário investigado por enviar três toneladas de cocaína para a Europa

O dinheiro foi recebido por uma empresa dele, a Buzeira Digital e enviado por Rogério Morgado, que, segundo a PF, foi o responsável por enviar, em 2023, um veleiro carregado com três toneladas de cocaína para a Europa. O empresário é apontado como líder da organização criminosa.

A embarcação, de nome Lobo IV, foi apreendida entre o arquipélago de Cabo Verde e as Ilhas Canárias pela Marinha dos Estados Unidos. O episódio deu origem à Operação Narco Vela, que investigou como o PCC montou um esquema de compra e preparação de barcos para enviar drogas a outros países.