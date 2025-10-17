Mulher do padre: veja o que a polícia achou e o que investiga agora

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quinta-feira (16/10), quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Nova Maringá e em São José do Rio Claro (MT), em nova etapa da investigação sobre a divulgação indevida de imagens íntimas de uma jovem de 21 anos, a mesma envolvida no episódio com o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

A coluna apurou, com exclusividade, que os alvos da operação são o pai do noivo da jovem, dois amigos do casal e a mulher de um deles. Os nomes dos investigados ainda não foram divulgados oficialmente.

Leia também

As medidas foram determinadas pela Justiça a partir de pedido do delegado Franklin Alves, titular da Delegacia de São José do Rio Claro, responsável pelo inquérito. Ele contou com o apoio da equipe da Delegacia de Tapurah para o cumprimento das ordens judiciais.

De acordo com o delegado Franklin Alves, os policiais recolheram celulares e dispositivos eletrônicos que podem conter cópias do vídeo e outras provas que ajudem a identificar os responsáveis pela gravação e pela disseminação das imagens nas redes sociais.

“Foi dado o cumprimento de quatro mandados na cidade de Nova Maringá com fim específico de fazer a busca e apreensão de alguns celulares, buscar elementos de provas, elementos informativos que conduzam a investigação de uma jovem de 21 anos nas redes sociais”, afirmou o delegado.

Alves destacou que os celulares apreendidos serão encaminhados para perícia técnica, que deve analisar trocas de mensagens, arquivos e vídeos que comprovem a autoria e a responsabilidade de cada envolvido.

“O fim agora da investigação é individualizar as condutas das pessoas para que só então a gente possa apurar outros crimes que também possam ter acontecido, como violação de domicílio qualificada e constrangimento ilegal qualificado”, completou o delegado.

Crimes sob investigação

Os alvos da operação são investigados pelos crimes de constrangimento ilegal qualificado, invasão de domicílio, dano qualificado, exposição da intimidade e dano psicológico. Segundo a Polícia Civil, a vítima aparece em estado de choquedurante a gravação, que viralizou nas redes sociais e gerou ampla repercussão no município de pouco mais de 5,8 mil habitantes.

As buscas miraram especialmente os autores da filmagem e os responsáveis pela divulgação do vídeo, que teria sido compartilhado centenas de vezes em grupos de mensagens e perfis abertos em redes sociais.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Carismático, padre de noiva de fiel fazia convites: “Marcar cafezinho”

Reprodução / @avozserranense 2 de 6

A diocese do município de Diamantino, no Mato Grosso, abriu investigação sobre a conduta do padre

Reprodução / Redes sociais 3 de 6

Padre flagrado com noiva de fiel

Reprodução / Redes sociais 4 de 6

Vídeo: padre Luciano Braga Simplício é flagrado com noiva de fiel da igreja em casa paroquial

Reprodução/Redes Sociais 5 de 6

Material cedido ao Metrópoles 6 de 6

Reprodução/Redes sociais

O flagrante

O caso ganhou notoriedade após o noivo da jovem e o pai dele arrombarem a porta da casa paroquial, registrando o momento em que o padre Luciano Braga aparecia apenas de short. A mulher, vestida com um baby-doll, tenta se esconder embaixo da pia do banheiro, visivelmente abalada.

No vídeo, é possível ouvir o homem gritar: “Abre a porta! Abre a porta ou a gente derruba!”

Após o vídeo viralizar, o padre Luciano Braga Simplício enviou áudios a fiéis negando qualquer envolvimento íntimo com a jovem. “Ela queria trocar de roupa naquele quarto lá fora. Eu falei que tudo bem. Depois pediu pra tomar banho, e eu autorizei. Quando eu estava no banho, ouvi ela gritar ‘tem gente, tem gente!’”, disse o sacerdote.

Segundo ele, a jovem teria ido à casa paroquial apenas para se trocar após participar de uma atividade religiosa.

Igreja

A Diocese de Diamantino confirmou que abriu uma investigação canônica para apurar a conduta do religioso.

“Tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, informou a instituição em nota.

De acordo com as normas da Igreja Católica, padres do rito latino são proibidos de manter relacionamentos afetivos ou sexuais. A quebra do voto de celibato é considerada uma falta grave, passível de suspensão ou afastamento das funções religiosas.