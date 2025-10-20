20/10/2025
Mulher é assassinada a tiros pelo companheiro após discussão no interior do Acre

Elizete de Amorim Malveira foi morta a tiros pelo próprio companheiro

O município de Feijó, no interior do Acre, foi cenário de mais um trágico caso de feminicídio. Elizete de Amorim Malveira foi morta a tiros pelo próprio companheiro, Elizangelo Sousa da Silva, na noite de domingo (19), em uma área de invasão localizada na estrada do aeroporto.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o suspeito em flagrante/Foto: Reprodução

De acordo com informações extraoficiais, o casal teria passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas. À noite, uma discussão teria evoluído para uma agressão fatal. Armado com uma espingarda, Elizangelo disparou contra Elizete, atingindo-a na região abdominal. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o suspeito em flagrante. No momento da prisão, além da arma usada no crime, Elizangelo também portava substâncias entorpecentes.

O acusado foi conduzido à delegacia local, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deverá responder por feminicídio, homicídio qualificado motivado pela condição de gênero da vítima, e também por porte ilegal de arma de fogo.

