Mulher é atacada dentro de casa por vizinho de cueca e consegue se livrar após luta corporal

A vítima descansava na cama quando percebeu o homem dentro do quarto. Ele fugiu após a reação da mulher

Uma moradora do Distrito Federal registrou boletim de ocorrência após ser vítima de uma tentativa de estupro e agressão dentro da própria casa. Segundo o relato à polícia, a mulher estava deitada, descansando após arrumar a residência, quando notou a presença de um homem sobre sua cama.

O suspeito, que mora no mesmo condomínio, estava apenas de cueca. Ao perceber o contato do corpo dele, a vítima reagiu imediatamente e iniciou uma luta corporal. Durante a confusão, o homem fugiu do local ainda sem roupas completas.

Mulher do Distrito Federal denunciou vizinho que invadiu sua casa e tentou atacá-la enquanto ela descansava

Abalada, a mulher procurou a polícia e denunciou o caso. Ela contou que aguardava a chegada do correio no momento em que o crime aconteceu. A investigação deve apurar como o homem conseguiu entrar na residência e se há participação de outras pessoas.

O episódio gerou revolta nas redes sociais, onde internautas pedem punição exemplar ao agressor e à esposa dele, que, segundo comentários, teria conhecimento da atitude do marido. “Mulher nunca está segura, mesmo dentro de casa”, desabafou uma usuária.

Veja o vídeo:

