Mulher é atingida por bala perdida durante tiroteio em via pública

Uma mulher de 36 anos foi atingida por um tiro na nuca dentro do carro, onde estava com o marido e a filha, no bairro Guaraituba, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso ocorreu na tarde deste sábado, 18, durante uma troca de tiros em uma distribuidora de bebidas. De acordo com a Polícia Civil do Paraná, ela não era o alvo dos disparos.

Imagens que circulam nas redes sociais registram o suspeito invadindo o estabelecimento usando um capacete e efetuando disparos contra outro homem, que conseguiu escapar. Um desses tiros, porém, cruzou o vidro traseiro do carro da família da vítima, perfurou o encosto do banco e atingiu a nuca da mulher.

A Polícia Civil do Paraná informou ao Terra que a vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar. Em entrevista ao telejornal Bom Dia Paraná, da TV Globo, o marido informou que ela passou por cirurgia, está bem e deve receber alta nos próximos dias.

“A gente estava indo embora da casa da minha cunhada e, de repente, eu escutei um barulho. Quando olhei pra trás, o vidro do carro estava quebrado e vi que o tiro tinha atingido minha esposa. A bala ficou alojada entre o crânio e a espinha, foi questão de milímetros para ela ficar aleijada. Foi um susto”, contou ele.

Equipes da PCPR estiveram no local, realizaram os primeiros levantamentos e solicitaram a perícia para coletar informações que auxiliem na identificação dos envolvidos. O inquérito segue em andamento para apurar as circunstâncias do fato e esclarecer a motivação do crime.

