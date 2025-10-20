Mulher é derrubada por cabeçada de bode em brincadeira que dá errado

Uma cena inusitada gravada em uma fazenda está arrancando risadas na internet. No vídeo, um grupo de amigos — liderados por um rapaz identificado apenas como Fabinho — resolve brincar com o bode do local, mas a ideia não saiu como o esperado.

A “brincadeira” consistia em entrar dentro de um barril e deixar o animal dar cabeçadas no objeto. Tudo parecia divertido até que, em um dos impactos, a mulher que estava dentro do barril perdeu o equilíbrio e caiu no chão.

Para piorar a situação, o bode não se deu por satisfeito e partiu novamente para o ataque, acertando uma cabeçada na parte de trás da moça, que acabou caindo outra vez.

O registro rapidamente viralizou nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e comentários bem-humorados. Muitos internautas se divertiram com a cena, enquanto outros alertaram sobre os riscos de provocar o animal.