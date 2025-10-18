Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: “Tá pago”

O corpo de Elaine Barbosa de Oliveira, de 53 anos, foi encontrado nessa sexta-feira (17/10) com marcas de extrema violência no Distrito do Sucuri, em Cuiabá (MT). A mulher apresentava perfurações no peito e nas costas, além de um dos olhos arrancado.

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derfva) localizou o corpo durante as buscas por uma caminhonete que Elaine dirigia e que havia desaparecido junto com ela. O veículo foi encontrado abandonado na estrada, com uma mensagem escrita no capô: “Agora tá pago a dívida.”

O marido da vítima havia registrado boletim de ocorrência no mesmo dia, em Várzea Grande, relatando que Elaine vinha sendo ameaçada por agiotas.

De acordo com a polícia, o corpo estava a poucos metros do veículo, em uma área de mata, e apresentava sinais de tortura e múltiplas perfurações. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo, e a caminhonete passará por perícia técnica.

O caso agora é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar os autores e a motivação do crime.