19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Mulher é esfaqueada por membro de facção criminosa ao chegar em casa

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mulher-e-esfaqueada-por-membro-de-faccao-criminosa-ao-chegar-em-casa

Uma mulher de 39 anos foi esfaqueada, na madrugada deste domingo (19/10), ao retornar para a casa depois de sair de um bar em Sinop (MT). A cidade fica a 481 quilômetros de distância de Cuiabá.

Segundo o marido da vítima, o ato teria sido realizado por membro de facção criminosa.

À Polícia Militar, a vítima relatou que estava com seu marido em um estabelecimento chamado Bar do Esquinão, momento em que tiveram uma discussão e seu esposo decidiu ir embora do local.

Leia também

Após algum tempo, a vítima também foi embora e retornou à residência do casal.

Leia mais no RD News, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost