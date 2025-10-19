Mulher é esfaqueada por membro de facção criminosa ao chegar em casa

Uma mulher de 39 anos foi esfaqueada, na madrugada deste domingo (19/10), ao retornar para a casa depois de sair de um bar em Sinop (MT). A cidade fica a 481 quilômetros de distância de Cuiabá.
Segundo o marido da vítima, o ato teria sido realizado por membro de facção criminosa.
À Polícia Militar, a vítima relatou que estava com seu marido em um estabelecimento chamado Bar do Esquinão, momento em que tiveram uma discussão e seu esposo decidiu ir embora do local.
Após algum tempo, a vítima também foi embora e retornou à residência do casal.
