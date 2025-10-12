12/10/2025
Mulher é levada a hospital após ser esfaqueada no Distrito Federal

Escrito por Metrópoles
Uma mulher foi levada a um hospital após ser esfaqueada, na manhã deste domingo (12/10), em São Sebastião.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que atendeu a ocorrência por volta das 8h20, na região do Capão Comprido.

No local, as equipes encontraram a vítima e após avaliação, ela foi transportada consciente e orientada para o hospital.

O CBMDF não informou sobre o autor da agressão. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a ocorrência.

