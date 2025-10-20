20/10/2025
Mulher é mantida em cárcere e espancada pelo próprio filho
Mulher é mantida em cárcere e espancada pelo próprio filho

Um homem foi preso em flagrante por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda (RJ) após agredir violentamente a própria mãe.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), o homem teria atacado a mãe com socos, tapas e chutes, além de enforcá-la. A violência doméstica aconteceu nesse domingo (19/10) no interior da residência da vítima, no bairro São João, Volta Redonda, onde ele foi localizado e preso.

De acordo com os agentes, a vítima procurou a delegacia para denunciar os crimes e relatou que seu filho é usuário de drogas e a mantinha em casa trancada há quase uma semana.

Ela conseguiu escapar da própria casa após o agressor dormir. Os agentes realizaram diligências e prenderam o homem pelo crime de lesão corporal.

O criminoso possui diversas passagens por crimes de violência doméstica.

