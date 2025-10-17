Mulher é presa com 122 kg de skunk após perseguição em rodovia do Acre; veja detalhes

Uma ação integrada do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e do Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (2º BPM) resultou na apreensão de 122 quilos de skank e na prisão de uma mulher de 21 anos, na noite desta sexta-feira (16), em Rio Branco. A ocorrência teve início na rodovia AC-40 e terminou no Ramal do Pastor, no bairro Vila Acre, após intensa perseguição policial.

A droga — 118 tijolos de skank — foi encontrada no interior de um veículo GM Astra, de cor prata e placa KLR 4A74, que havia desobedecido à ordem de parada de uma equipe do Gefron durante patrulhamento de rotina. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista acelerou e tentou fugir pela rodovia, sendo perseguido pelas equipes do Gefron, com apoio do Tático do 2º BPM.

A perseguição terminou no Ramal do Pastor, onde o carro foi interceptado. O condutor abandonou o veículo e fugiu por uma área de mata, não sendo localizado até o momento. A passageira, identificada como Karolaine Paiva do Nascimento, foi presa no local.

Os policiais encontraram no porta-malas e bancos traseiros os 118 tijolos de skank, totalizando 122 quilos da droga. Karolaine foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde a droga foi pesada e contabilizada.

De acordo com a polícia, a suspeita não possuía passagens anteriores, mas foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. O caso segue sob investigação para localizar o motorista foragido e identificar possíveis conexões com o crime organizado.