Mulher é presa com porções de maconha escondidas em poltrona no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu uma mulher por tráfico de drogas no fim da tarde deste sábado (18/10), por volta das 17h, no Recanto das Emas.

Durante diligências, os policiais receberam informações de que uma residência estaria sendo utilizada para o comércio de entorpecentes.

No local, as equipes localizaram porções de haxixe, o que motivou a solicitação de apoio do BPCães para uma busca mais detalhada.

Com o auxílio do cão de faro K9 Zang, os militares encontraram um tablete de maconha e várias porções fracionadas e prontas para venda, escondidas em um fundo falso de uma poltrona.

Além disso, foi apreendida porção de haxixe dentro da residência.

Diante dos fatos, a suspeita foi presa em flagrante e conduzida à 27ª Delegacia de Polícia juntamente com as drogas apreendidas.