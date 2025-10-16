Mulher é presa no Paraná por roubar motorista de aplicativo no DF

Uma mulher de 20 anos foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por ter participado em um roubo contra um motorista de aplicativo em Santa Maria (DF). A prisão foi efetuada na cidade de Pato Branco (PR), local para onde a suspeita fugiu após o roubo.
O crime foi cometido no dia 8 de setembro. Na ocasião, o motorista aceitou uma viagem com dois passageiros, que o renderam com um revólver. Eles o obrigaram a transferir R$ 350 em uma conta bancária.
Segundo as investigações, a suspeita presa atuou diretamente na subtração dos valores, enquanto o comparsa, não identificado, ameaçou a vítima com a arma de fogo. Após o crime, os autores fugiram em um veículo que estava próximo do local.
Leia também
-
Suspeita de matar guarda municipal em festa é presa na Bahia
-
Traficante é presa com 32 porções de cocaína escondidas nas roupas
-
SC: jovem é presa em aeroporto ao tentar viajar para Paris com cocaína
A autora foi identificada por meio reconhecimento formal realizado pela vítima e por análise de imagens de segurança.
Veja como foi a operação:
Durante o mandado de busca e apreensão no Paraná, policiais da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) encontraram:
- Porções de maconha, skunk e LSD;
- Balança de precisão;
- Aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos;
- Outro objetos relacionados às investigações.
Ela foi presa em flagrante pela posse de drogas e pelo cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Distrito Federal.