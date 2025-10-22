Mulher é vítima de tentativa de feminicídio: “Ele tacou fogo em mim”

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi vítima de uma tentativa de feminicídio nessa segunda-feira (20/10), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.
De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu após uma discussão entre o casal. Robson dos Santos, de 50 anos, foi preso em flagrante por policiais do 17º BPM, acusado de atear fogo na companheira após jogar álcool sobre ela.
Leia também
-
Falsa dentista é presa por operar pacientes em consultório clandestino
-
Mãe é presa por deixar três filhos sem comida e dormindo no chão; veja
-
Engenheiro é preso após tentar matar ex-mulher com tiro de espingarda
A vítima sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus e foi socorrida ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília. Em estado de choque, ela relatou o ataque: “Eu não quero nem sentar, porque estou com muita dor. Ele tacou álcool e tacou fogo em mim, como é que pode?”.
Veja o vídeo:
Robson também sofreu queimaduras ao ser atingido pelas chamas e precisou ser hospitalizado. Segundo a corporação, ele já possui antecedentes por violência doméstica.
A Polícia Civil de Goiás investiga o caso.