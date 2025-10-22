22/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Mulher é vítima de tentativa de feminicídio: “Ele tacou fogo em mim”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mulher-e-vitima-de-tentativa-de-feminicidio:-“ele-tacou-fogo-em-mim”

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi vítima de uma tentativa de feminicídio nessa segunda-feira (20/10), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu após uma discussão entre o casal. Robson dos Santos, de 50 anos, foi preso em flagrante por policiais do 17º BPM, acusado de atear fogo na companheira após jogar álcool sobre ela.

Leia também

A vítima sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus e foi socorrida ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília. Em estado de choque, ela relatou o ataque: “Eu não quero nem sentar, porque estou com muita dor. Ele tacou álcool e tacou fogo em mim, como é que pode?”.

Veja o vídeo:

﻿

Robson também sofreu queimaduras ao ser atingido pelas chamas e precisou ser hospitalizado. Segundo a corporação, ele já possui antecedentes por violência doméstica.

A Polícia Civil de Goiás investiga o caso.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost