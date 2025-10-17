Mulher é xingada de vagabunda e ameaçada de morte: “Até no inferno”

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após ameaçar, injuriar e perseguir a ex-mulher. A captura ocorreu na quarta-feira (15/10), realizada por policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

A vítima registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência. Ela contou que está separada do agressor há mais de cinco anos, mas que ele continua a persegui-la desde então.

Segundo o depoimento, na noite de terça-feira (14/10) e no dia seguinte, o ex-companheiro enviou diversos áudios com ameaças de morte, dizendo: “Eu te pego. Daqui pra de noite eu te acho, aonde você estiver. A não ser que você vá para o inferno, mas até no inferno eu te pego”.

Ouça as ameaças:

Nos mesmos áudios, ele injuriou a vítima, chamando-a de “vagabunda, desgraçada, sem vergonha, rapariga e bandida”.

O homem permanece à disposição da Justiça.