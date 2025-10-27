Mulher escapa de agressão e mata companheiro com mata-leão no DF

O plantão da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) registrou, nas primeiras horas desta segunda-feira (27/10), um homicídio envolvendo um caso de violência doméstica que terminou em morte.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência foi comunicada às 3h24, após o crime ter acontecido por volta das 2h10 da madrugada.

Leia também

A suspeita, que é gerente dos Correios, teria reagido a uma agressão do companheiro e o imobilizado com um golpe mata-leão, resultando na morte dele no local.

O corpo da vítima permaneceu na cena do crime até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica. A autora foi presa em flagrante pela Polícia Militar e conduzida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde recebeu atendimento por apresentar lesões corporais compatíveis com luta corporal.

De acordo com informações preliminares apuradas pela polícia, a mulher já havia registrado medidas protetivas contra o companheiro por agressões anteriores. O caso, contudo, ainda será investigado pela 15ª DP, que deverá ouvir testemunhas e aguardar o laudo cadavérico para confirmar as circunstâncias da morte.

A suspeita será interrogada após receber alta médica. A ocorrência foi classificada, inicialmente, como homicídio decorrente de violência doméstica, e será encaminhada à Divisão de Homicídios para análise detalhada do histórico do casal.