27/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana

Mulher escapa de agressão e mata companheiro com mata-leão no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mulher-escapa-de-agressao-e-mata-companheiro-com-mata-leao-no-df

O plantão da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) registrou, nas primeiras horas desta segunda-feira (27/10), um homicídio envolvendo um caso de violência doméstica que terminou em morte.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência foi comunicada às 3h24, após o crime ter acontecido por volta das 2h10 da madrugada.

Leia também

A suspeita, que é gerente dos Correios, teria reagido a uma agressão do companheiro e o imobilizado com um golpe mata-leão, resultando na morte dele no local.

O corpo da vítima permaneceu na cena do crime até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica. A autora foi presa em flagrante pela Polícia Militar e conduzida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde recebeu atendimento por apresentar lesões corporais compatíveis com luta corporal.

De acordo com informações preliminares apuradas pela polícia, a mulher já havia registrado medidas protetivas contra o companheiro por agressões anteriores. O caso, contudo, ainda será investigado pela 15ª DP, que deverá ouvir testemunhas e aguardar o laudo cadavérico para confirmar as circunstâncias da morte.

A suspeita será interrogada após receber alta médica. A ocorrência foi classificada, inicialmente, como homicídio decorrente de violência doméstica, e será encaminhada à Divisão de Homicídios para análise detalhada do histórico do casal.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost