Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é hostilizada em Salvador

Uma mulher, de 31 anos, foi presa em flagrante, após esfaquear o filho, de 8, na noite desse domingo (19/10), na localidade conhecida como Marotinho, no bairro de São Caetano, em Salvador (BA).

A criança sofreu lesões no rosto e na cabeça. Ela foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada.

Leia a reportagem completa no Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.