Mulher expulsa de avião gravou vídeo: “Petista mostrou rola pra mim”

Paloma Goldiano Carvalho gravou e publicou vídeos em seu perfil no Instagram, onde tem pouco mais de 100 seguidores, momentos antes de ser presa pela Polícia Federal (PF) por causar confusão dentro de um voo, na noite de terça-feira (30/9).

Nas imagens, a baiana se apresenta como a “próxima presidenta do Brasil” e aparece filmando dois homens sentados ao seu lado. Um deles, visivelmente incomodado, chega a chamar os comissários de bordo para reclamar do comportamento da passageira. Em uma das gravações, Paloma afirma, em tom acusatório, que havia “petistas mostrando a rola” para ela.

Envolta em uma bandeira do Brasil, a passageira passou a insultar outros viajantes durante o embarque do voo G3 2075 da Gol Linhas Aéreas, que sairia do Rio de Janeiro em direção a Brasília. Ela chamou os demais passageiros de “estupradores, abusadores, aliciadores e assediadores”.

Segundo relatos, Paloma já havia causado tumulto em uma primeira aeronave e precisou ser retirada pela PF. Após um aparente período de calma, foi realocada em outro voo, mas voltou a provocar desordem, o que resultou em sua prisão.

Vídeos gravados por passageiros mostram o momento em que agentes da PF conversam com a mulher antes de retirá-la da aeronave, sob aplausos dos viajantes, que já enfrentavam atraso. O episódio gerou constrangimento e prejuízos: cerca de 70 pessoas perderam conexões, segundo relatos. Uma passageira contou que, além do desconforto, perdeu o voo de ligação que faria para Belém.

Em nota, a Gol confirmou o episódio e informou que a cliente apresentou “comportamento inadequado”. A companhia ressaltou que a tripulação seguiu todos os procedimentos previstos, acionando a Polícia Federal. “A Gol reforça que todas as ações referentes a este caso foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia”, destacou a empresa.