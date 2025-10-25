Mulher finge gravidez com boneca reborn e mente que bebê morreu

Kira Cousins, de 22 anos, virou notícia no Reino Unido ao admitir que fingiu uma gravidez, organizou um chá revelação, simulou o parto e apresentou um bebê reborn como sua filha, chamada Bonnie-Leigh Joyce, “nascida” com 2,3 quilos. Depois, ela ainda afirmou que a criança teria morrido.

Moradora de Airdrie, na Escócia, Kira enganou durante meses a família e o rapaz que acreditava ser o pai da criança. Para tornar a farsa convincente, ela usou uma prótese de barriga, falsificou ultrassons e inventou mensagens sobre a gestação. A situação só começou a desmoronar quando parentes perceberam que o bebê nunca chorava e não podia ser segurado, sob o argumento de um suposto problema de saúde.

Ao ser desmascarada, Kira chegou a comunicar ao namorado que Bonnie-Leigh havia morrido. Em um desabafo publicado no Instagram no dia 10 de outubro, a jovem pediu desculpas públicas pela mentira. “Falsifiquei ultrassons, mensagens, uma história inteira de parto e agi como se a boneca fosse um bebê de verdade. Eu sei como é ruim, eu estraguei tudo. Eu simplesmente não sabia como parar depois que comecei”, afirmou.

