mulher-finge-que-vai-comprar-cigarro-e-pede-socorro-em-bilhete

Um caso de cárcere privado e violência doméstica foi registrado em Gaspar, no Vale do Itajaí (SC), na manhã deste sábado (5/10). O acionamento da Polícia Militar (PM) só foi possível por conta de um bilhete escrito em um papel higiênico no banheiro de uma conveniência, denunciando a situação.

A vítima, de 34 anos, contou aos policiais que estava separada do suspeito há seis meses, mas que eles reataram o relacionamento na terça-feira (30/9). Contudo, assim que chegou a sua residência, o homem ordenou que ela desbloqueasse o celular. Com a negativa, ele quebrou o aparelho, a agrediu e fez ameaças de morte.