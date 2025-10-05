05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Mulher finge que vai comprar cigarro e pede socorro em bilhete

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mulher-finge-que-vai-comprar-cigarro-e-pede-socorro-em-bilhete

Um caso de cárcere privado e violência doméstica foi registrado em Gaspar, no Vale do Itajaí (SC), na manhã deste sábado (5/10). O acionamento da Polícia Militar (PM) só foi possível por conta de um bilhete escrito em um papel higiênico no banheiro de uma conveniência, denunciando a situação.

A vítima, de 34 anos, contou aos policiais que estava separada do suspeito há seis meses, mas que eles reataram o relacionamento na terça-feira (30/9). Contudo, assim que chegou a sua residência, o homem ordenou que ela desbloqueasse o celular. Com a negativa, ele quebrou o aparelho, a agrediu e fez ameaças de morte.

Mulher finge que vai comprar cigarro e pede socorro em bilhete/Foto: Reprodução

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost