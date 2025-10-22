mulher-finge-romance-e-aplica-“estelionato-amoroso”-de-r$-340-mil

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou uma mulher, identificada como Eliene Aparecida Brito, 36 anos, por “estelionato amoroso” de R$ 340 mil. O caso estava sendo investigado desde 2023 pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação (Decrin).
Na ocasião, a vítima, um homem de 84 anos, já aposentado e ex-servidor da Câmara dos Deputados, era viúvo e possuía diagnósticos confirmados de transtorno neurocognitivo (demência).
Em virtude dos dois fatores, a autora se aproximou dele e criou uma relação de afetividade com a vítima. Segundo sentença, a ilusão era tanta, que o homem acreditava que iria se casar e até se mudar para um imóvel novo com a denunciada.
Leia também
-
Quem é o candidato mais rico do Brasil preso em Madri por estelionato
-
“Megacentral” de golpes por estelionato é desmantelada na Grande SP
-
Com 4 golpes por minuto, crime de estelionato cresce 7,8% no Brasil
Aproveitando o cenário de vulnerabilidade, ela pedia para realizar várias transferências bancárias em seu favor e de sua filha, que era menor de idade e chegou a receber aproximadamente R$ 140 mil em uma das transações.
Eliene também induziu a vítima a contratar empréstimos que dilapidaram a renda de aposentadoria do homem. Ao todo, três empréstimos foram feitos e que, somados, totalizaram R$ 180 mil.
Outras duas pessoas também receberam valores de R$ 1 mil, mas negaram na Justiça o conhecimento da pessoa denunciada. Um deles até devolveu o valor transferido, visto a irregularidade das transações.
Após decisão, considerando o “elevado prejuízo material e o profundo abalo moral causado à vítima e sua família”, a denunciada terá de indenizar a vítima por danos morais, no valor de R$ 250 mil.