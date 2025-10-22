mulher-finge-romance-e-aplica-“estelionato-amoroso”-de-r$-340-mil

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou uma mulher, identificada como Eliene Aparecida Brito, 36 anos, por “estelionato amoroso” de R$ 340 mil. O caso estava sendo investigado desde 2023 pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação (Decrin).

Na ocasião, a vítima, um homem de 84 anos, já aposentado e ex-servidor da Câmara dos Deputados, era viúvo e possuía diagnósticos confirmados de transtorno neurocognitivo (demência).

Em virtude dos dois fatores, a autora se aproximou dele e criou uma relação de afetividade com a vítima. Segundo sentença, a ilusão era tanta, que o homem acreditava que iria se casar e até se mudar para um imóvel novo com a denunciada.

Aproveitando o cenário de vulnerabilidade, ela pedia para realizar várias transferências bancárias em seu favor e de sua filha, que era menor de idade e chegou a receber aproximadamente R$ 140 mil em uma das transações.

Eliene também induziu a vítima a contratar empréstimos que dilapidaram a renda de aposentadoria do homem. Ao todo, três empréstimos foram feitos e que, somados, totalizaram R$ 180 mil.

Outras duas pessoas também receberam valores de R$ 1 mil, mas negaram na Justiça o conhecimento da pessoa denunciada. Um deles até devolveu o valor transferido, visto a irregularidade das transações.

Após decisão, considerando o “elevado prejuízo material e o profundo abalo moral causado à vítima e sua família”, a denunciada terá de indenizar a vítima por danos morais, no valor de R$ 250 mil.