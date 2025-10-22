22/10/2025
Universo POP
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela
Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”
“Fiquei indignada”: Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena

Mulher finge romance e aplica “estelionato amoroso” de R$ 340 mil

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mulher-finge-romance-e-aplica-“estelionato-amoroso”-de-r$-340-mil

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou uma mulher, identificada como Eliene Aparecida Brito, 36 anos, por “estelionato amoroso” de R$ 340 mil. O caso estava sendo investigado desde 2023 pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação (Decrin).

Na ocasião, a vítima, um homem de 84 anos, já aposentado e ex-servidor da Câmara dos Deputados, era viúvo e possuía diagnósticos confirmados de transtorno neurocognitivo (demência).

Em virtude dos dois fatores, a autora se aproximou dele e criou uma relação de afetividade com a vítima. Segundo sentença, a ilusão era tanta, que o homem acreditava que iria se casar e até se mudar para um imóvel novo com a denunciada.

Leia também

Aproveitando o cenário de vulnerabilidade, ela pedia para realizar várias transferências bancárias em seu favor e de sua filha, que era menor de idade e chegou a receber aproximadamente R$ 140 mil em uma das transações.

Eliene também induziu a vítima a contratar empréstimos que dilapidaram a renda de aposentadoria do homem. Ao todo, três empréstimos foram feitos e que, somados, totalizaram R$ 180 mil.

Outras duas pessoas também receberam valores de R$ 1 mil, mas negaram na Justiça o conhecimento da pessoa denunciada. Um deles até devolveu o valor transferido, visto a irregularidade das transações.

Após decisão, considerando o “elevado prejuízo material e o profundo abalo moral causado à vítima e sua família”, a denunciada terá de indenizar a vítima por danos morais, no valor de R$ 250 mil.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost