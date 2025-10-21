Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma situação de ciúmes e fúria à beira de um lago, quando uma mulher flagrou o marido fazendo churrasco acompanhado de outra mulher. A gravação registra cenas intensas de raiva e destruição, chamando a atenção de internautas pelo comportamento extremo da esposa.

Nas imagens, é possível ver a mulher dando um tapa na cara do marido e, em seguida, jogando uma geleira inteira no rio, com todos os itens que estavam dentro. A fúria continua: ela vira a churrasqueira, espalhando carnes e carvão pela areia, e ainda arremessa uma caixa de som no lago. Durante toda a ação, o homem tenta conter a situação, repetindo várias vezes: “para, para” e “a caixa, amor”.

Em um momento do vídeo, a mulher grita: “você me fez comprar carne”, enquanto pega uma estaca e arremessa na mulher que acompanhava o marido, que chega a alertar a colega para correr. A esposa encerra o surto afirmando: “é isso que você faz comigo”.

O vídeo rapidamente viralizou, gerando comentários de internautas entre choque, humor e repercussão pelo episódio inusitado. A situação reforça a atenção sobre conflitos de relacionamento, sobretudo quando expostos publicamente nas redes sociais.