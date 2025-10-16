Mulher flagra traição em jogo do Sport e sai do estádio de mãos dadas com a amante

16/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Uma noite de futebol virou palco de uma novela digna de arquibancada no jogo entre Sport e Ceará, na Ilha do Retiro, no Recife. Uma mulher flagrou o namorado com a amante durante a partida da Série A e protagonizou uma cena que deixou os torcedores de boca aberta: ela terminou a briga saindo do local de mãos dadas com a acompanhante do companheiro. A cena, claro, acabou viralizando nas redes sociais.

As imagens, registradas por outro torcedor, mostram o exato momento em que a mulher se aproxima do casal e dispara: “É para olhar mesmo, para ver quem é você”, aplaudindo ironicamente os dois. O público ao redor acompanha atento, enquanto ela encerra o relacionamento ali mesmo, no meio da arquibancada, com direito a tapas no homem.

A confusão continuou com a mulher se dirigindo à rival: “Para você saber que ele é um ‘gaieiro’, entendeu? Ele não vai ficar só com você não”. O tom de desabafo e a coragem de enfrentar a dupla em plena Ilha do Retiro chamaram a atenção nas redes, com internautas comentando o “clássico da traição”.

Mas o que realmente surpreendeu foi o desfecho da história. Depois da discussão, as duas mulheres deixaram as arquibancadas lado a lado, descendo juntas em direção à saída do estádio. Segundo um torcedor que filmava tudo, o homem já havia ido embora.

A gravação, publicada no Instagram, somou milhares de visualizações e comentários em poucas horas. O episódio, que começou como um flagra de traição, terminou em um inesperado momento de sororidade.

