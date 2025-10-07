Mulher foge ao ver namorado desmaiar em briga com amigo no DF. Áudio

A namorada do homem que ficou em coma após ser empurrado e bater cabeça na quina de uma mesa presenciou a discussão dele com um amigo em um apartamento em Taguatinga.

O trio estava na casa da vítima, identificada como João, de 57 anos, e havia consumido bebidas alcoólicas. Assustada, a mulher fugiu ao ver o companheiro caído no chão. Depois, ela relatou como tudo aconteceu.

Segundo a investigação da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), no dia do crime, 24 de agosto, o casal pediu que o amigo deixasse o imóvel para ficar a sós. O suspeito se negou a sair e passou a agredir João, batendo a cabeça dele contra uma mesa antes de fugir.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a vítima é empurrada pelo amigo, bate a cabeça na quina da mesa e cai desacordada. Em seguida, a companheira e o suspeito deixam o local. João foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O agressor, que havia sido mandado embora do local

O agressor foge em seguida e deixa o amigo desacordado no chão

Momento em que a namorada vai embora depois que o agressor empurrou o companheiro

A vítima e o agressor parecem brigar

A namorada da vítima tenta entender a discussão entre o agressor e o companheiro

A vítima em coma no hospital

Prisão do agressor

O autor do homicídio foi preso preventivamente pela por policiais civis da 17ª DP. Ele foi capturado nessa segunda-feira (6/10), na zona rural do município de Igarapé Grande, no Maranhão. Ele vai responder por homicídio qualificado.

