Mulher foge ao ver namorado desmaiar em briga com amigo no DF. Áudio

A namorada do homem que ficou em coma após ser empurrado e bater cabeça na quina de uma mesa presenciou a discussão dele com um amigo em um apartamento em Taguatinga.
O trio estava na casa da vítima, identificada como João, de 57 anos, e havia consumido bebidas alcoólicas. Assustada, a mulher fugiu ao ver o companheiro caído no chão. Depois, ela relatou como tudo aconteceu.
Ouça o áudio completo da mulher:
Segundo a investigação da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), no dia do crime, 24 de agosto, o casal pediu que o amigo deixasse o imóvel para ficar a sós. O suspeito se negou a sair e passou a agredir João, batendo a cabeça dele contra uma mesa antes de fugir.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a vítima é empurrada pelo amigo, bate a cabeça na quina da mesa e cai desacordada. Em seguida, a companheira e o suspeito deixam o local. João foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Veja:
6 imagens
O agressor, que havia sido mandado embora do local
Imagem cedida ao Metrópoles2 de 6
O agressor foge em seguida e deixa o amigo desacordado no chão
Imagem cedida ao Metrópoles3 de 6
Momento em que a namorada vai embora depois que o agressor empurrou o companheiro
Imagem cedida ao Metrópoles4 de 6
A vítima e o agressor parecem brigar
Imagem cedida ao Metrópoles5 de 6
A namorada da vítima tenta entender a discussão entre o agressor e o companheiro
Imagem cedida ao Metrópoles6 de 6
A vítima em coma no hospital
Imagem cedida ao Metrópoles
Prisão do agressor
O autor do homicídio foi preso preventivamente pela por policiais civis da 17ª DP. Ele foi capturado nessa segunda-feira (6/10), na zona rural do município de Igarapé Grande, no Maranhão. Ele vai responder por homicídio qualificado.
Vídeo da prisão: