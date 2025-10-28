Mulher leva bebê reborn “com gripe” para UPA e tem atendimento negado

Uma situação inusitada chamou atenção em Várzea Grande (MT). Uma mulher levou um bebê reborn — boneco realista que imita um recém-nascido — para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ipase, alegando que o “filho” apresentava sintomas gripais.

Segundo nota divulgada pela direção da UPA, o caso ocorreu durante o atendimento de outra paciente. A mulher, que acompanhava a mãe, pediu à equipe de enfermagem que a médica pediatra avaliasse o bebê reborn.

Ao ser comunicada sobre a solicitação, a médica foi até o local e, ao perceber que se tratava de um boneco, explicou que não seria possível realizar o atendimento, uma vez que o “paciente” não possuía registro civil nem cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Insatisfeita com a resposta, a jovem deixou a unidade visivelmente contrariada.

De acordo com a direção da UPA, a equipe seguiu os protocolos de atendimento médico e tratou a situação com respeito e profissionalismo, apesar do caráter inusitado do caso.

Fonte: RD News

✍️ Redigido por ContilNet