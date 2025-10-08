Mulher mata ex a facadas após ser agredida diante do filho de 5 anos

Um homem de 26 anos, identificado como Ítalo Santos da Hora, foi morto com uma facada desferida pela ex-namorada, após agredi-la na frente do filho do casal, de 5 anos. O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (7/10), em Córrego da Prata, distrito de Anchieta (ES).

De acordo com o relato de Thaynara Souza dos Santos, de 23 anos, à Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), os dois estavam tentando reatar o relacionamento após um período de separação.

Durante a visita, o casal começou a discutir quando Ítalo teria arremessado o celular da jovem contra a parede e iniciado as agressões.

A mulher contou que foi empurrada, levou socos, sofreu tentativa de estrangulamento e teve um copo arremessado contra ela. Ao tentar fugir, Thaynara usou objetos que estavam na cozinha para se defender, mas o homem continuou as agressões.

Durante a luta, ela pegou uma faca e atingiu o agressor. Em seguida, correu para o quarto e se escondeu. Ao perceber que Ítalo não a perseguia mais, voltou e o encontrou caído no chão.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a equipe constatou que o homem não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Legítima defesa

A mulher foi encaminhada ao Pronto-Atendimento de Anchieta, com escoriações e um corte na perna. Depois, foi levada à Delegacia Regional de Guarapari para prestar depoimento.

Thaynara foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial entendeu que ela agiu em legítima defesa. O caso seguirá sob investigação.