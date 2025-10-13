13/10/2025
Universo POP
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”

Mulher Melão celebra participação em “Arcanjo Renegado”: “Encarnei a policial”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mulher-melao-celebra-participacao-em-“arcanjo-renegado”:-“encarnei-a-policial”

Renata Melão, a Mulher Melão, está com a agenda cheia de novidades! Além de assumir a coordenação das musas do Salgueiro e prepará-las para o próximo Carnaval, ela também comemora sua participação na nova temporada de “Arcanjo Renegado”. Em entrevista à repórter Katharine Alves, do portal LeoDias, a modelo revelou os bastidores.

Diretamente do camarote que organizou para as musas na quadra do Salgueiro, Renata contou que está muito feliz com a nova responsabilidade e destacou a importância de escolher mulheres que tenham conexão com a escola para representá-la: “Priorizei musas que tinham uma conexão com salgueiro, que tem amor pelo Carnaval”, contou.

Veja as fotos

Foto/Portal LeoDias
Mulher Melão celebra papel em “Arcanjo Renegado”Foto/Portal LeoDias
Foto/Cesar Diogenes
Mulher Melão em “Arcanjo Renegado”Foto/Cesar Diogenes
Foto/Cesar Diogenes
Mulher Melão em “Arcanjo Renegado”Foto/Cesar Diogenes
Foto/Cesar Diogenes
Mulher Melão em “Arcanjo Renegado”Foto/Cesar Diogenes
Foto/Cesar Diogenes
Mulher Melão em “Arcanjo Renegado”Foto/Cesar Diogenes
Foto/Portal LeoDias
Mulher Melão é coordenadora das musas do SalgueiroFoto/Portal LeoDias

Leia Também

A artista afirmou que tem sido gratificante acompanhar de perto esse processo e poder auxiliar cada uma delas nessa preparação: “Eu fiz esse camarote aqui, ó, para elas, é incrível. É um projeto que nenhuma escola de samba teve. Eu tenho um camarote das musas e também coloquei o Carlinhos para dar aula e acompanhar para elas”, celebrou.

Mas não é só na quadra que vive Melão. Recentemente, a coordenadora se aventurou na dramaturgia e comemora sua participação especial como uma “mulher da lei” na série “Arcanjo Renegado”, do GloboPlay. Ela destacou que o papel foi desafiador, já que, ao receber o convite, acreditava que faria mais uma cena quente. No entanto, Renata acabou descobrindo uma nova faceta de seu potencial artístico.

Melão interpretou uma policial, com direito a farda e armamento pesado: “Então, eu tive que passar aquele perrengue, mas eu segurei a onda e eu realmente mudei minha expressão. Eu encarnei a policial”, garantiu. Por fim, ela contou que o desafio foi justamente se afastar do universo sensual e brincou que estranhou ter que atuar “com tanta roupa”, mas garantiu que a experiência deu certo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost