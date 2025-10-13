Mulher Melão celebra participação em “Arcanjo Renegado”: “Encarnei a policial”

Renata Melão, a Mulher Melão, está com a agenda cheia de novidades! Além de assumir a coordenação das musas do Salgueiro e prepará-las para o próximo Carnaval, ela também comemora sua participação na nova temporada de “Arcanjo Renegado”. Em entrevista à repórter Katharine Alves, do portal LeoDias, a modelo revelou os bastidores.

Diretamente do camarote que organizou para as musas na quadra do Salgueiro, Renata contou que está muito feliz com a nova responsabilidade e destacou a importância de escolher mulheres que tenham conexão com a escola para representá-la: “Priorizei musas que tinham uma conexão com salgueiro, que tem amor pelo Carnaval”, contou.

A artista afirmou que tem sido gratificante acompanhar de perto esse processo e poder auxiliar cada uma delas nessa preparação: “Eu fiz esse camarote aqui, ó, para elas, é incrível. É um projeto que nenhuma escola de samba teve. Eu tenho um camarote das musas e também coloquei o Carlinhos para dar aula e acompanhar para elas”, celebrou.

Mas não é só na quadra que vive Melão. Recentemente, a coordenadora se aventurou na dramaturgia e comemora sua participação especial como uma “mulher da lei” na série “Arcanjo Renegado”, do GloboPlay. Ela destacou que o papel foi desafiador, já que, ao receber o convite, acreditava que faria mais uma cena quente. No entanto, Renata acabou descobrindo uma nova faceta de seu potencial artístico.

Melão interpretou uma policial, com direito a farda e armamento pesado: “Então, eu tive que passar aquele perrengue, mas eu segurei a onda e eu realmente mudei minha expressão. Eu encarnei a policial”, garantiu. Por fim, ela contou que o desafio foi justamente se afastar do universo sensual e brincou que estranhou ter que atuar “com tanta roupa”, mas garantiu que a experiência deu certo.