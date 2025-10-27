Mulher morre após tomar refrigerante; polícia suspeita de veneno

A Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) investiga a morte de uma mulher de 40 anos que passou mal, apresentando espuma na boca e no nariz, após tomar um refrigerante enquanto estava no trabalho.

Identificada como Ivonete Souza Cruz Gonçalves (foto em destaque), a mulher morreu na última sexta-feira (24/10), no município de Feira de Santana.

Informações dão conta que ela chegou a ser socorrida por testemunhas e foi levada para a Policlínica Rua Nova, mas deu entrada na unidade de saúde já sem vida.

Investigação

Uma apuração foi instaurada para desvendar o que teria causado a morte de Ivonete Souza.

Apesar de ela ter passado mal logo após tomar o líquido e de ter apresentado espuma na boca e no nariz — sintoma compatível com envenenamento —, a polícia afirmou que somente o resultado da perícia poderá determinar a real causa do óbito.

O laudo será emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Refrigerante envenenado em SC

Este não é o primeiro caso de refrigerante envenenado que a polícia investiga. No Sul do país, em Santa Ctarina (SC), onze funcionários de uma unidade de saúde passaram mal após tomar a mesma bebida, que foi levada ao local por uma mulher. O caso ocorreu na tarde da última terça-feira (21/10).

Segundo o relatório da Secretaria Municipal de Saúde, os servidores participavam de um café da tarde dentro da unidade quando uma mulher, que mais tarde seria presa, levou uma garrafa de refrigerante de dois litros.

Cerca de uma hora após o consumo, os participantes começaram a apresentar vômitos, tontura, sonolência, inchaço abdominal e dificuldade para falar.

Onze pessoas beberam o líquido; oito foram internadas com sintomas de intoxicação e três apresentaram mal-estar leve. Entre as vítimas estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, recepcionistas e pessoal da limpeza. Um dos intoxicados é também vereador do município, que precisou ser transferido para outra cidade em razão do quadro clínico.

A Polícia Civil investiga se a bebida foi intencionalmente adulterada. O caso mobilizou equipes de segurança e saúde do município.