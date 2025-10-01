01/10/2025
Mulher passa por momento de pânico após ser derrubada e assaltada em Rio Branco; ASSISTA

Moradores que ouviram os gritos de socorro prestaram apoio imediato à mulher

Uma câmera de segurança registrou, na noite de terça-feira (30), o momento em que uma mulher foi atacada por criminosos no bairro Castelo Branco, em Rio Branco. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi derrubada no chão antes de ter o celular levado.

O garupa desceu, tentou tomar o aparelho e, diante da resistência, empurrou a vítima ao solo | Foto: Reprodução

As imagens mostram a mulher caminhando pela Rua São Tomé, próximo a uma malharia. Enquanto segurava o telefone, ela foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O garupa desceu, tentou tomar o aparelho e, diante da resistência, empurrou a vítima ao solo.

Em seguida, o criminoso pegou o celular e retornou à moto, fugindo junto com o comparsa pela mesma via de onde vieram. Moradores que ouviram os gritos de socorro prestaram apoio imediato à mulher, visivelmente abalada com a situação. A Polícia Militar foi acionada após o assalto.

