Mulher pega nas partes íntimas de Zé Felipe durante show em casa noturna

Escrito por Portal Leo Dias
mulher-pega-nas-partes-intimas-de-ze-felipe-durante-show-em-casa-noturna

O portal LeoDias recebeu um vídeo exclusivo que registra o momento em que uma mulher tenta tocar as partes íntimas de Zé Felipe durante um show. O cantor demonstra incômodo e se afasta em seguida. A apresentação aconteceu na noite desta quarta-feira (8/10), na casa noturna Scandallo Lounge, em São Paulo.

Após a mulher tocar a região da cueca e até o bumbum do artista, Zé Felipe demonstrou incômodo e se afastou dela. O artista também deu um leve chute ao vento, no entanto, seguiu normalmente.

Veja as fotos

Reprodução
Mulher pega nas partes íntimas de Zé Felipe durante show em casa noturnaReprodução
Reprodução
Mulher pega nas partes íntimas de Zé Felipe durante show em casa noturnaReprodução
Reprodução: YouTube/PodPah
Zé Felipe no “PodPah”Reprodução: YouTube/PodPah
Reprodução / YouTube @PodPah
Zé Felipe no PodPahReprodução / YouTube @PodPah
Reprodução / YouTube @PodPah
Zé Felipe no PodPahReprodução / YouTube @PodPah

A Scandallo Lounge é uma casa noturna bem conhecida em SP, na zona sul, principalmente por apresentações de sertanejos e até entretenimento adulto.

Nas últimas semanas, Zé Felipe tem movimentado as redes sociais com o romance com a cantora Ana Castela. Na última quarta-feira (9/10), o artista compartilhou um carrossel de fotos no Instagram, mostrando toda a sintonia com a sertaneja. Nas imagens, o casal não esconde a intimidade: aparece abraçado e sorridente, apoiado em uma cerca na fazenda, com direito a um boi de “testemunha”.

