Mulher pega nas partes íntimas de Zé Felipe durante show em casa noturna

O portal LeoDias recebeu um vídeo exclusivo que registra o momento em que uma mulher tenta tocar as partes íntimas de Zé Felipe durante um show. O cantor demonstra incômodo e se afasta em seguida. A apresentação aconteceu na noite desta quarta-feira (8/10), na casa noturna Scandallo Lounge, em São Paulo.
Após a mulher tocar a região da cueca e até o bumbum do artista, Zé Felipe demonstrou incômodo e se afastou dela. O artista também deu um leve chute ao vento, no entanto, seguiu normalmente.
A Scandallo Lounge é uma casa noturna bem conhecida em SP, na zona sul, principalmente por apresentações de sertanejos e até entretenimento adulto.
Nas últimas semanas, Zé Felipe tem movimentado as redes sociais com o romance com a cantora Ana Castela. Na última quarta-feira (9/10), o artista compartilhou um carrossel de fotos no Instagram, mostrando toda a sintonia com a sertaneja. Nas imagens, o casal não esconde a intimidade: aparece abraçado e sorridente, apoiado em uma cerca na fazenda, com direito a um boi de “testemunha”.