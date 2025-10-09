09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Mulher perde movimentos das pernas após suposta imperícia médica

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mulher-perde-movimentos-das-pernas-apos-suposta-impericia-medica

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) entrou na Justiça para garantir a reparação de direitos de uma mulher de 25 anos, supostamente vítima de imperícia médica. Após tratamento em uma clinica particular, a jovem perdeu os movimentos das pernas.

Segundo o Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa do Consumidor (Nudecon), a mulher sofria com dores intensas na região pélvica, no quadril lombar e no baixo ventre, decorrentes de uma endometriose profunda. No entanto, durante o tratamento com o uso de fenol ficou com paralisia.

Leia também

Antes de passar pelo procedimento, a mulher recebeu a indicação de outra equipe médica para a instalação de um neuroestimulador sacral. De acordo com a Defensoria, a clínica decidiu pela fenolização. No entanto, a paciente não teria sido alertada sobre os prováveis riscos à sua saúde e à sua integridade física.

Além de continuar com as dores crônicas que buscava tratar, a mulher teve o quadro agravado pela paraplegia e por transtornos emocionais. Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, o caso revela de forma contundente os riscos que a ausência de informação adequada e a adoção de condutas médicas imprudentes podem gerar.

Segundo a Associação Médica Brasileira (AMB), a aplicação do composto em concentrações superiores a 3% interrompe a condução nervosa e o arco reflexo, diminuindo o tônus muscular. De acordo com a Defensoria, a clínica teria aplicado o fenol glicerinado a 7%, ao invés do implante, como recomendado pela equipe médica anterior.

Necrose

O laudo do Instituto Médico Legal (IML), anexo ao processo, também alerta que o fenol pode causar necrose tecidual em 5 a 10% dos casos e lesão nervosa acidental, com déficits motores ou sensoriais, atingindo de 3 a 5% dos pacientes, entre outros efeitos não informados à assistida.

Além disso, ressalta-se que, um mês após a fenolização da assistida, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) editou a resolução nº 2.384/24, proibindo a sua utilização em procedimentos de saúde, justamente em razão da elevada periculosidade.

Segundo defensor público e chefe do Nudecon, Antônio Carlos Cintra, o médico assumiu risco desproporcional, privando a paciente de uma escolha informada, deixando uma moça de apenas 25 anos de vida impossibilitada de andar.

“A jovem buscava tratamento para aliviar dores crônicas, mas acabou tendo sua vida profundamente impactada por um procedimento de alto risco, quando havia outra alternativa de menor risco. O médico não poderia ter decidido por esse tratamento sem alertá-la sobre as possíveis consequências”, afirmou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost