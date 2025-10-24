24/10/2025
Universo POP
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira

Mulher perde o movimento das pernas após realizar procedimento com fenol para endometriose

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mulher-perde-o-movimento-das-pernas-apos-realizar-procedimento-com-fenol-para-endometriose

A técnica de enfermagem e estudante de psicologia Bruna Conceição dos Santos, de 25 anos, moradora de Samambaia Sul, no Distrito Federal, viu a vida mudar completamente após se submeter a um tratamento com fenol para aliviar as dores causadas pela endometriose. O procedimento, realizado na Clínica L’Essence, na Asa Sul, teria deixado a jovem paraplégica.

Bruna começou a sentir fortes dores em 2022, decorrentes de endometriose profunda. As crises atingiam a região pélvica, o quadril, a lombar e o baixo ventre. Mesmo utilizando DIU, as dores persistiam. Ela tentou diferentes terapias, como aplicações de botox anal e bloqueio ferominal, mas os resultados foram temporários.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Bruna Conceição dos Santos
Bruna Conceição dos Santos na cadeira de rodas após perder os movimentos devido o fenolReprodução Instagram Bruna Conceição dos Santos
Reprodução Instagram Bruna Conceição dos Santos/ montagem
Antes e depois de Bruna Conceição dos Santos após tratamento com fenol que a deixou sem andarReprodução Instagram Bruna Conceição dos Santos/ montagem
Reprodução Instagram Bruna Conceição dos Santos
Maxwell e Bruna Conceição dos SantosReprodução Instagram Bruna Conceição dos Santos

Leia Também

Diante das falhas, o médico responsável indicou o implante de um neuroestimulador sacral, que exigia alguns procedimentos prévios. Bruna conta que escolheu a clínica por ser considerada referência na área.

“Marquei, fui toda feliz… [o médico] nos tratou muito bem, educado. Logo de cara nos mostrou o neuroestimulador e nos explicou como seria a cirurgia, que era com duas etapas. Ele falou que ela precisava fazer bloqueio venoso e se na terceira sessão der certo, nós fazemos o implante… foi até a décima e não tinha passado a dor. Saí chorando de desgosto, triste, raiva, porque eu queria acabar com essa dor”, relatou.

Conforme a jovem, após a sequência de sessões, o médico decidiu aplicar fenol para bloquear o nervo responsável pela dor.

“Que vai queimar os nervos que faz com que a dor vai pro cérebro. Meu marido ficou desconfiado. Nem na internet tinha matérias falando, meu esposo pesquisou. Por mais que as pessoas ficassem falando que fomos leigos, não tinha o que falar de pesquisar e fizemos.”

O marido de Bruna, Maxwell, contou que o casal não foi alertado sobre os riscos da substância. “O médico não trouxe pra mim analisar… falou que não teria risco nenhum… recentemente eu descobri que o procedimento do fenol deveria usar de 3 a 5 % e ele [o médico] usou 15 de fenol.”

O casal vivia um momento de felicidade. Bruna e Maxwell haviam se casado e retornado da lua de mel em 2023, quando decidiram iniciar o tratamento para melhorar a qualidade de vida dela. Mas o sonho do recomeço acabou se transformando em uma longa batalha. Bruna sonha em ser mãe.

Início das sequelas

Bruna relembrou o momento em que saiu da sala do procedimento. “Quando saí, vim apoiada na profissional, meu esposo falou que eu caí em cima dele. Sempre fui teimosa, tentei usar o andador, que disse que eu sabia, caí que só, caí em lugares planos, quedas bestas, sem motivo.”

Após o quadro se agravar, a paciente voltou à clínica. Segundo ela, o médico alegou que a incapacidade de andar não tinha relação com o tratamento e sugeriu que poderia se tratar de uma hérnia de disco — hipótese descartada após novos exames.

“Aí, quando aconteceu isso, eu pedi um encaminhado pro Sarah [hospital público de Brasília focado em reabilitação], ele só colocou isso [encaminho para o Sarah] e não teve laudo nem relatório… como nenhum médico queria pegar o caso, nós íamos ao médico, o médico conhecia o Dr. [que fez o tratamento] e não queria pegar o caso, ficava com medo porque é complexo.”

Diante da dificuldade de conseguir acompanhamento, o casal procurou o Conselho Regional de Medicina (CRM). “O CRM fez uma coletiva entre eles e eles alegaram a lesão, que foi quando encontramos o Dr. Luis [neurocirurgião que a trata depois do acontecimento].”

Proibição e investigação

Um mês após o procedimento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a resolução nº 2.384/24, proibindo o uso de fenol em procedimentos médicos e estéticos devido à alta periculosidade da substância.

Segundo o marido da paciente, o ginecologista ainda não conseguiu um diagnóstico conclusivo, mas suspeita de adenomiose. Antes, a maior dor de Bruna era a pélvica crônica causada pela endometriose. Agora, ela convive com as sequelas do procedimento malsucedido, que resultaram em neuropatia neurocral e radiculopatia lombar com paraparesia dos membros inferiores.

“Não tenho mais vida comum”

Hoje, Bruna vive em cadeira de rodas e depende de terceiros para realizar as tarefas mais simples. “Não tenho mais vida comum. A adaptação é difícil. Vejo que o que mais me mantém firme e forte é não ter abandonado a minha fé e ter meu esposo no meu lado pra não desistir, meus familiares e amigos”, desabafou.

Mesmo diante das limitações, ela afirma que o objetivo é alertar outras pessoas para que casos semelhantes não se repitam.

“Eu sei que todos nós estamos propensos a errar, mas um erro desse é horrível. Que ele tome muito cuidado quando ele for tratar, que ele tenha certeza”, afirmou, referindo-se ao médico anestesiologista da clínica, Dr. Lucas da Silva França.

Ação judicial

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) ingressou com uma ação na Justiça contra a Clínica L’Essence e o médico Lucas França, responsáveis pelo procedimento. O órgão aponta possível imperícia médica. Tanto a clínica quanto o profissional negam falhas no atendimento.

O processo pede indenização por danos morais e estéticos, pensão vitalícia, plano de saúde e custeio integral do tratamento de reabilitação.

Reabilitação e rotina atual

Atualmente, Bruna segue com fisioterapia e exercícios de musculação nas pernas, mesmo sentada, para evitar atrofia muscular. “Senão vai ter que amputar”, explicou.

Apesar das dificuldades, ela tenta manter o equilíbrio emocional e a esperança. “Minha vida é uma montanha-russa, tem dia que to lá embaixo e não quero sair, escondida no meu cobertor, e tem dia que to lá em cima, to agitada porque são mudanças. Tem dia que acho que as pessoas vão rir de mim, é difícil. Foi um baque enorme, mas eu to fazendo terapia e com o tempo, eu acredito que vou acostumando e ajudar mulheres. Sempre penso que vai ter alguém pior que eu, passando fome, dormindo debaixo da ponte.”

Para que serve o fenol?

Segundo o Conselho Regional de Medicina, o fenol é útil para o manejo de dores crônicas não malignas refratárias e pode ser aplicado em casos de dor de membro fantasma, neuralgia do trigêmeo, síndrome de dor miofascial, dor lombar crônica e dor oncológica.

Clínica se manifesta

Em nota enviada ao portal LeoDias, a Clínica L’Essence negou que Bruna tenha feito o procedimento no local em questão.

“Em atenção às solicitações de jornalistas sobre o caso recentemente divulgado pela imprensa, a Clínica L’Essence Cuidados ao Paciente com Dor informa o que segue:
1. Os procedimentos mencionados na reportagem não foram realizados nas dependências da Clínica L’Essence. Ambos ocorreram em ambiente hospitalar — o primeiro no Hospital Alvorada Brasília e o segundo no Hospital Brasília Lago Sul, instituições que possuem infraestrutura própria, equipe assistencial e responsabilidade direta pelos atos médicos executados em suas dependências.

2. A Clínica L’Essence realiza atendimentos médicos especializados e procedimentos minimamente invasivos de baixa complexidade, seguindo rigorosamente as normas de segurança e ética do Conselho Federal de Medicina (CFM). Nos casos de neurólises ou procedimentos de maior complexidade, é rotina da equipe encaminhar e realizar tais intervenções exclusivamente em ambiente hospitalar,
justamente para assegurar os mais altos padrões de segurança e cuidado ao paciente.

3. A clínica não possui qualquer envolvimento direto com o evento clínico mencionado, limitando-se ao acompanhamento ambulatorial da paciente antes do encaminhamento hospitalar. Por respeito à confidencialidade médica e em conformidade com a legislação vigente, não
serão fornecidas informações sobre prontuários ou detalhes assistenciais.

4. A Clínica L’Essence informa ainda que não foi notificada de qualquer demanda judicial ou administrativa relacionada ao referido caso.
Caso venha a ser formalmente comunicada e tenha acesso ao conteúdo da denúncia, apresentará sua defesa de forma técnica e responsável, confiando no devido processo legal e na apuração isenta dos fatos.

5. A L’Essence reitera seu compromisso com a ética, a ciência e o cuidado humanizado, e permanece à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários. O objetivo deste posicionamento é evitar a divulgação de informações incorretas ou imprecisas que associem indevidamente a clínica ao caso citado.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost