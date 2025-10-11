Mulher que caiu de assento de roda-gigante se pronuncia pela 1ª vez após tragédia: ‘Sou um milagre’

A mulher que caiu de um assento de roda-gigante no último sábado (4), durante a ExpoQuinari, em Senador Guiomard, relatou ao g1 Acre os momentos de desespero vividos no parque de diversões. Ela pediu para não ser identificada.

SAIBA MAIS: Mulher cai e fica pendurada em roda gigante durante a ExpoQuinari 2025; público entra em pânico

Segundo contou, o acidente aconteceu após sair do rodeio e decidir, junto com três amigos, aproveitar o parque instalado no evento.

Ela disse que, a princípio, não queria entrar no brinquedo, mas acabou cedendo depois que as amigas pagaram pelo ingresso. A primeira volta transcorreu normalmente, mas, durante a segunda, o assento começou a virar para frente quando a roda-gigante parou no ponto mais alto.

“Eu sou um milagre, eu sei disso. Acredito nisso porque foi queda livre. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse milagre na minha vida”, afirmou.

A mulher lembra que seguia as orientações dadas pelos operadores. “Eu estava encostada, como pediram, com os pés no apoio e segurando na barra. De repente, a cadeira virou e a barra soltou. Eu tentei segurar, mas caí. Foi muito rápido, acho que menos de dez segundos até atingir o chão”, disse.

Uma das amigas dela conseguiu se segurar. “Ele ficou rodando e se segurou. Já eu caí direto. Bati no chão, muita gente veio para cima de mim. Eu falava: ‘gente, calma, eu estou bem’”, contou.

Ainda abalada, a mulher afirmou que não pretende mais frequentar parques de diversões. “Isso mexeu muito comigo. Acho que nunca mais vou em brinquedo de parque. Antes de deixar as pessoas entrarem, deveria ter manutenção e ajustes. Poderia ter acontecido com qualquer pessoa, até com uma criança, e aí teria sido fatal”, completou.