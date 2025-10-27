27/10/2025
Mulher que era espancada matou marido com golpe popular no jiu-jítsu

A mulher suspeita de matar o próprio marido, em Ceilândia, na madrugada desta segunda-feira (27/10), utilizou uma técnica conhecida como “mata-leão”, golpe bastante popular no jiu-jítsu.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime aconteceu por volta das 2h10. A suspeita, que a gerente dos Correios, teria reagido a uma agressão do companheiro e o imobilizado o “mata-leão”, resultando na morte dele, ainda no local.

O corpo da vítima permaneceu na cena do crime até a chegada da Polícia Civil (PCDF) e da perícia técnica. A autora foi presa em flagrante pela PMDF e conduzida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde recebeu atendimento por apresentar lesões corporais compatíveis com luta corporal.

Segundo informações preliminares apuradas pela polícia, a mulher já havia registrado medidas protetivas contra o companheiro por agressões anteriores. O caso, contudo, ainda será investigado pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), que deverá ouvir testemunhas e aguardar o laudo cadavérico para confirmar as circunstâncias da morte do homem.

A suspeita será interrogada após receber alta médica. A ocorrência foi classificada, inicialmente, como homicídio decorrente de violência doméstica, e será encaminhada à Divisão de Homicídios para análise detalhada do histórico do casal.

