Mulher que salvou mãe e filha de incêndio no PR está em estado grave

A mulher de 28 anos que se pendurou em um suporte de ar-condicionado para ajudar a resgatar uma criança e a mãe, que estavam presas em um incêndio no 13º andar de um prédio residencial em Cascavel (PR), teve 90% do corpo queimado e está hospitalizada em estado grave na UTI. O incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (15/10).

Veja vídeo do resgate:

Imagens feitas por testemunhas mostram o momento exato em que a mulher subiu no suporte de ar-condicionado para auxiliar no salvamento das duas vítimas. Após o resgate, ela retornou para o apartamento em chamas para ser salva pelo Corpo de Bombeiros.

A mãe e a criança também sofreram queimaduras e foram encaminhadas para o hospital. A causa do incêndio segue sob investigação.