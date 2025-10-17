17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Mulher quebra moto da Sabesp e joga pedra contra funcionário. Veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mulher-quebra-moto-da-sabesp-e-joga-pedra-contra-funcionario.-veja

Um funcionário da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) foi agredido, hostilizado e teve a moto danificada por uma mulher, no bairro São Mateus, na zona leste da capital paulista. O motivo, segundo a empresa, foi um contato para renegociar dívidas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a mulher atinge a moto do colaborador com uma enxada. Em outro trecho, o homem diz que a mulher “não tinha necessidade” de danificar o veículo, e ela reage com xingamentos como :”imbecil”, “idiota” e “defunto”. A gravação também flagrou a mulher arremessando uma pedra contra o funcionário.

Veja:

O que disse a Sabesp

  • Em nota, a Sabesp afirmou que o colaborador trabalha no atendimento ao cliente e oferecia o serviço de renegociação de débitos quando foi ameaçado.
  • A companhia registrou um boletim de ocorrência para que o caso seja apurado pela polícia.
  • “A Companhia repudia qualquer ato de violência e reforça seu compromisso com a segurança de seus colaboradores e com o atendimento de qualidade à população”, diz a nota.
  • A empresa ressalta ainda que o serviço prestado pelo colaborador visa facilitar o atendimento aos clientes com a oferta de pagamento de débitos de forma parcelada, sem a necessidade de deslocamento até uma agência. Os profissionais estão identificados com uniforme, crachá e veículo da empresa e contam com maquininhas para permitir o pagamento parcelado no cartão de crédito ou via pix”, conclui a Sabesp.
Leia também
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost