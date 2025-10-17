Mulher quebra moto da Sabesp e joga pedra contra funcionário. Veja

Um funcionário da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) foi agredido, hostilizado e teve a moto danificada por uma mulher, no bairro São Mateus, na zona leste da capital paulista. O motivo, segundo a empresa, foi um contato para renegociar dívidas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a mulher atinge a moto do colaborador com uma enxada. Em outro trecho, o homem diz que a mulher “não tinha necessidade” de danificar o veículo, e ela reage com xingamentos como :”imbecil”, “idiota” e “defunto”. A gravação também flagrou a mulher arremessando uma pedra contra o funcionário.

Veja:

O que disse a Sabesp

Em nota, a Sabesp afirmou que o colaborador trabalha no atendimento ao cliente e oferecia o serviço de renegociação de débitos quando foi ameaçado.

A companhia registrou um boletim de ocorrência para que o caso seja apurado pela polícia.

“A Companhia repudia qualquer ato de violência e reforça seu compromisso com a segurança de seus colaboradores e com o atendimento de qualidade à população”, diz a nota.

A empresa ressalta ainda que o serviço prestado pelo colaborador visa facilitar o atendimento aos clientes com a oferta de pagamento de débitos de forma parcelada, sem a necessidade de deslocamento até uma agência. Os profissionais estão identificados com uniforme, crachá e veículo da empresa e contam com maquininhas para permitir o pagamento parcelado no cartão de crédito ou via pix”, conclui a Sabesp.

Leia também