Mulher traída em estádio quebra o silêncio e dá detalhes do caso

Escrito por Metrópoles
A mulher que flagrou o marido com uma amante durante um jogo de futebol deu novos detalhes sobre o que aconteceu antes da confusão. Em entrevista ao LeoDias TV, ela contou que planejava assistir à partida, no estádio Ilha do Retiro, em Recife, ao lado do companheiro — mas ele se recusou a ir com ela.

“No dia do jogo eu estava de folga. Ele quis ir para o jogo sozinho”, disse. “Antes do jogo, a gente discutiu. Eu questionei: ‘Como eu estou em casa, de folga, e você vai pro jogo sozinho?’”, continuou.

Segundo Sandra, apesar das reclamações, o homem ignorou o desentendimento e foi ao estádio mesmo assim. A mulher afirmou ainda que o relacionamento já era marcado por desconfiança, alegando que o parceiro havia mentido e a traído em outras ocasiões.

3 imagensApós encontrar o marido, Sandra fez uma confusãoDiscussão no Estádio Ilha do Retiro, no RecifeFechar modal.1 de 3

Sandra flagrou o marido com uma amante

Reprodução2 de 3

Após encontrar o marido, Sandra fez uma confusão

Reprodução3 de 3

Discussão no Estádio Ilha do Retiro, no Recife

Reprodução

Apesar da chateação, ela decidiu ir ao estádio para não ficar sozinha. “Eu não imaginava achar o que acabei achando. Até imaginei encontrar ele lá, por estar no mesmo lugar. Esperava encontrar com amigo ou sozinho, já que ele disse que iria sozinho”, relatou.

Ao chegar lá, se deparou com o companheiro ao lado de outra mulher. “Eu não quis acreditar, peguei meu telefone e gravei eles dois lá de cima, depois falei com uma pessoa para me fazer descer, porque eu queria falar com ele. Consegui descer, já que o setor era mais barato, e fui em direção a ele. Foi lamentável, realmente, porque eu nunca me expus desse jeito”.

Leia também

Entenda o caso

Sandra causou uma confusão após flagrar o marido ao lado da amante em um jogo entre Sport e Ceará. Na ocasião, ela fez um barraco e protagonizou uma cena inusitada: após a discussão calorosa, com direito a xingamentos e tapas, as duas mulheres saíram juntas do estádio.

O momento foi gravado e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o momento em que Sandra confronta o companheiro, enquanto o aplaude de forma irônica, e diz: “É para olhar mesmo, para ver quem é você”. Em meio a tapas, ela anuncia o fim do relacionamento e alerta a amante afirmando que ele é “gaiero” e vai traí-la também.

O vídeo termina com as duas mulheres descendo juntas a arquibancada e indo em direção à saída do estádio.

