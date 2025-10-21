Mulher “voa” por cima de carro após grave atropelamento na Avenida Abunã

Um gravíssimo acidente foi registrado no final da tarde desta terça-feira (21), na Avenida Abunã, esquina com a Rua Getúlio Vargas, no bairro São João Bosco, em Porto Velho (RO).

De acordo com testemunhas, uma mulher que pilotava uma moto Honda Biz foi atingida violentamente por um carro modelo HB20, conduzido por um homem que avançou a preferencial. O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada por cima do veículo, caindo metros à frente.

A motociclista sofreu múltiplas lesões pelo corpo, incluindo fratura em uma das pernas e ferimentos na cabeça e nos braços.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram socorro no local e a encaminharam, em estado grave, ao Hospital João Paulo II.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

Fonte: Polícia Militar de Rondônia / SAMU / Testemunhas locais /

✍️ Redigido por ContilNet