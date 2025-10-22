22/10/2025
Mulheres furtam joias avaliadas em R$ 1 milhão e deixam prédio bebendo cerveja

Suspeitas agiram com tranquilidade e foram flagradas por câmeras de segurança

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando um furto avaliado em R$ 1 milhão em joias ocorrido em um edifício residencial no bairro Poço da Panela, Zona Norte do Recife. O crime aconteceu no último domingo (19), mas as imagens das câmeras de segurança só foram divulgadas nesta terça-feira (21).

De acordo com as imagens, duas mulheres invadiram o prédio e conseguiram acessar um apartamento, de onde levaram as joias, uma pistola registrada e uma quantia em dinheiro. Ao deixarem o local, as suspeitas chamaram a atenção por saírem tranquilamente bebendo cerveja.

Suspeitas agiram com tranquilidade e foram flagradas por câmeras de segurança/Foto: Reprodução

As câmeras do condomínio mostram que as mulheres chegaram ao edifício por volta das 12h10, em um carro branco. Elas entraram pela portaria, circularam pelas áreas comuns e subiram até o 7º andar, acompanhadas por uma moradora. Após cerca de 30 minutos dentro do imóvel, as suspeitas foram vistas retornando ao elevador com duas bolsas cheias.

O dono do apartamento confirmou o furto e relatou que as joias levadas estão avaliadas em cerca de R$ 1 milhão. Ele também informou o desaparecimento da arma e do dinheiro em espécie. Ainda não há informações sobre a identidade das criminosas nem sobre o possível envolvimento de outras pessoas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Casa Amarela instaurou um inquérito para identificar as autoras e esclarecer as circunstâncias do crime. A corporação está analisando as imagens de segurança e colhendo depoimentos para localizar e prender as suspeitas.

