Mulheres furtam joias avaliadas em R$ 1 milhão e deixam prédio bebendo cerveja

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando um furto avaliado em R$ 1 milhão em joias ocorrido em um edifício residencial no bairro Poço da Panela, Zona Norte do Recife. O crime aconteceu no último domingo (19), mas as imagens das câmeras de segurança só foram divulgadas nesta terça-feira (21).

De acordo com as imagens, duas mulheres invadiram o prédio e conseguiram acessar um apartamento, de onde levaram as joias, uma pistola registrada e uma quantia em dinheiro. Ao deixarem o local, as suspeitas chamaram a atenção por saírem tranquilamente bebendo cerveja.

As câmeras do condomínio mostram que as mulheres chegaram ao edifício por volta das 12h10, em um carro branco. Elas entraram pela portaria, circularam pelas áreas comuns e subiram até o 7º andar, acompanhadas por uma moradora. Após cerca de 30 minutos dentro do imóvel, as suspeitas foram vistas retornando ao elevador com duas bolsas cheias.

O dono do apartamento confirmou o furto e relatou que as joias levadas estão avaliadas em cerca de R$ 1 milhão. Ele também informou o desaparecimento da arma e do dinheiro em espécie. Ainda não há informações sobre a identidade das criminosas nem sobre o possível envolvimento de outras pessoas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Casa Amarela instaurou um inquérito para identificar as autoras e esclarecer as circunstâncias do crime. A corporação está analisando as imagens de segurança e colhendo depoimentos para localizar e prender as suspeitas.