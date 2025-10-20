Mumuzinho interrompe show, ajuda funcionária, deixa ela cantar e paga 20x a diária dela

Mumuzinho viralizou após uma atitude comovente com uma funcionária durante seu show no domingo (19/10), no Rio de Janeiro. Por conta da chuva, a colaboradora subiu ao palco para puxar a água, mas o cantor surpreendeu ao pedir para trocar de lugar com ela. Enquanto ele cuidava da limpeza, ela soltou a voz no microfone. Para completar, o famoso ainda prometeu pagar o valor da diária dela 20 vezes a mais.

Além de emocionar o público com a atitude, Mumuzinho ainda fez um discurso comovente. “Parece que foi combinado, mas não foi. Do nada ela entrou. Hoje você veio ao trabalho, pensando na sua família e no seu sustento, mas tem coisa maior. Quando Deus coloca a mão, toca, não tem jeito. não é sobre a diária é sobre o que Deus faz nas nossas vidas sem a gente esperar”, o cantor declarou.

Na sequência, Mumuzinho contou que decidiu fazer uma boa ação e oferecer o valor muito maior do que o cachê que o profissional receberia naquele dia, explicando que não se tratava de dinheiro, mas de seguir um impulso que teve: “Vou pagar 20x o que você ganharia hoje. Você não vai trabalhar mais hoje, você vai ficar ali curtindo com todo mundo. Não é pelo valor, é coisa que Deus toca na gente”.

Mumuzinho afirmou que não era uma questão de dinheiro, mas de atender a um chamado divino, já que, segundo ele, é preciso cumprir a palavra de Deus. Para encerrar a sequência emocionante, o cantor elogiou a funcionária, que soltou a voz em cima do palco: “Com essa voz, era para você estar cantando. Mulher, tu vai bombar”, finalizou o artista, que recebeu uma salva de palmas do público.