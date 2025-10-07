07/10/2025
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

Mumuzinho relembra carreira de ator e brinca: “Eu só morria, não queria isso”

Escrito por Portal Leo Dias
mumuzinho-relembra-carreira-de-ator-e-brinca:-“eu-so-morria,-nao-queria-isso”

O cantor Mumuzinho participou do “Programa Flávio Ricco”, da LeoDias TV, nesta terça-feira (7/10), e relembrou da sua trajetória artística, que teve início na dramaturgia. O artista, que fez uma “ponta” em “Tropa de Elite” (2007), explicou porque desistiu da atuação e decidiu seguir carreira na música.

“Ah, eu só morria, né, Flávio? Tudo eu morria, aí não… Era só troca de tiro. Eu lembro, já me dá uma tristeza, porque, pô, era só morte. Era só tiro”, explicou. “Aí eu falei: ‘Não, eu quero mais isso pra minha vida, não’. Minha mãe falou: ‘Meu filho, você não merece isso, meu filho’”, contou Mumu.

“O ‘Tropa de Elite’, o primeiro tiro, Flávio, sou eu que tomo, olha isso, o primeiro tiro. Depois da olhada lá, o primeiro tiro, tá tudo calmo, tudo tranquilo. E o capitão lá, né, todos, tá tudo tranquilo, o batalhão tá tranquilo. Pô, eu tinha que ser o primeiro tiro”, brincou.

O artista relembrou que até levou a mãe para assistir e que ela contou toda animada para a vizinhança do primeiro trabalho do filho como ator: “Aí minha mãe se empolgou, ela começou a falar para as vizinhas, que eu já era o ator principal do filme. Aí eu passava na vizinha, a vizinha falava assim: ‘Estou sabendo, hein, vai fazer filme’. E aí a expectativa no bairro era… As pessoas falavam: ‘Nossa’. Cara, fui lá gravar, quando eu fui gravar o filme, foi batendo uma tristeza, porque é o primeiro tiro eu que tomei. Eu pensava: ‘O que que eu vou falar pra minha mãe e pros vizinhos?’”, relatou.

Mumuzinho explicou ainda que decidiu estudar teatro para se soltar e aprender a ter contato com as câmeras, e que sempre teve o apoio de sua mãe. Além de “Tropa de Elite”, o artista também participou de “Cidade de Deus” e “Cidade dos Homens”.

