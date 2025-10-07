Mumuzinho revela que Regina Casé emprestou R$ 250 mil para 1ª casa dele: “Em 1 ano paguei”

O cantor Mumuzinho foi o convidado do “Programa Flávio Ricco”, da LeoDias TV, desta terça-feira (7/10), e revelou, durante o bate-papo com o jornalista, que comprou e mobiliou o seu primeiro imóvel com a ajuda de Regina Casé. O artista afirmou que a apresentadora emprestou R$250 mil para pagar a reforma do apartamento.

O pagodeiro revelou que apesar de comprar o apartamento, não teve educação financeira: “E daí pra frente, às vezes, ele precisa de ter um acompanhamento financeiro. E eu não tive. E aí, eu tinha um dinheiro da entrada, eu comprei um apartamento e ficava pagando. Só que eu esqueci da obra. Olha que loucura. Comprei um apartamento, aí vinha aquelas semestrais lá. Ai tinha o nome de intermediária. Que é paulada. O nome intermediário era o nome que tinha que pagar”, contou.

Mumuzinho. Reprodução: portal LeoDias
"Cidade dos Homens"
Mumuzinho, Regina Casé e Arlindinho no sepultamento de Arlindo Cruz

“Só que aí eu falei: ‘Regina, eu comprei um apartamento, mas eu não tinha como mobiliar’. Eu não tinha nada, não tinha nada. Ela falou assim: ‘Quanto você precisa?’ Eu falei, ‘Não sei’. Eu falei: ‘Vou entender’. Aí ela me indicou um grande arquiteto, que na época, não cobrou nada, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí, o que ele fez? Fez esse apartamento para mim. Aí ela falou assim, ‘Quanto ele vai gastar? Ele vai gastar R$ 250 mil’. Foi exatamente esse o valor. Ela foi, fez um cheque, me deu os R$ 250 mil. Eu fiz a obra do meu apartamento. E aí, ali eu tinha minha casinha, sabe?”, contou o artista.

Mumuzinho ainda brincou que toda vez que encontrava com Regina, inclusive durante o programa “Esquenta”, ele lembrava da dívida: “Tudo perfeito. Só que aí beleza, quando eu chegava no programa, bateria arrebenta”, brincou. “Aí eu ficava no programa e falava, cara, que eu preciso pagar essa mulher. Eu falava, ‘meu Deus, eu preciso trabalhar’. Aí eu paguei, um ano pra conseguir pagar Regina Casé”, relembrou.