07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

Mumuzinho revela que Regina Casé emprestou R$ 250 mil para 1ª casa dele: “Em 1 ano paguei”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mumuzinho-revela-que-regina-case-emprestou-r$-250-mil-para-1a-casa-dele:-“em-1-ano-paguei”

O cantor Mumuzinho foi o convidado do “Programa Flávio Ricco”, da LeoDias TV, desta terça-feira (7/10), e revelou, durante o bate-papo com o jornalista, que comprou e mobiliou o seu primeiro imóvel com a ajuda de Regina Casé. O artista afirmou que a apresentadora emprestou R$250 mil para pagar a reforma do apartamento.

O pagodeiro revelou que apesar de comprar o apartamento, não teve educação financeira: “E daí pra frente, às vezes, ele precisa de ter um acompanhamento financeiro. E eu não tive. E aí, eu tinha um dinheiro da entrada, eu comprei um apartamento e ficava pagando. Só que eu esqueci da obra. Olha que loucura. Comprei um apartamento, aí vinha aquelas semestrais lá. Ai tinha o nome de intermediária. Que é paulada. O nome intermediário era o nome que tinha que pagar”, contou.

Veja as fotos

Reprodução
Reprodução
Reprodução: portal LeoDias
Mumuzinho.Reprodução: portal LeoDias
Reprodução "Cidade dos Homens"https://portalleodias.com/ Reprodução LeoDias TV
Reprodução “Cidade dos Homens”https://portalleodias.com/ Reprodução LeoDias TV
Reprodução
Mumuzinho, Regina Casé e Arlindinho no sepultamento de Arlindo CruzReprodução
Reprodução
Reprodução

Leia Também

“Só que aí eu falei: ‘Regina, eu comprei um apartamento, mas eu não tinha como mobiliar’. Eu não tinha nada, não tinha nada. Ela falou assim: ‘Quanto você precisa?’ Eu falei, ‘Não sei’. Eu falei: ‘Vou entender’. Aí ela me indicou um grande arquiteto, que na época, não cobrou nada, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí, o que ele fez? Fez esse apartamento para mim. Aí ela falou assim, ‘Quanto ele vai gastar? Ele vai gastar R$ 250 mil’. Foi exatamente esse o valor. Ela foi, fez um cheque, me deu os R$ 250 mil. Eu fiz a obra do meu apartamento. E aí, ali eu tinha minha casinha, sabe?”, contou o artista.

Mumuzinho ainda brincou que toda vez que encontrava com Regina, inclusive durante o programa “Esquenta”, ele lembrava da dívida: “Tudo perfeito. Só que aí beleza, quando eu chegava no programa, bateria arrebenta”, brincou. “Aí eu ficava no programa e falava, cara, que eu preciso pagar essa mulher. Eu falava, ‘meu Deus, eu preciso trabalhar’. Aí eu paguei, um ano pra conseguir pagar Regina Casé”, relembrou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost