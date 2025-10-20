20/10/2025
Universo POP
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

Mumuzinho surpreende faxineira durante show: “Não vai trabalhar”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mumuzinho-surpreende-faxineira-durante-show:-“nao-vai-trabalhar”

O cantor Mumuzinho, um dos técnicos do programa The Voice Brasil, do SBT, surpreendeu durante um show realizado na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Cantando debaixo de chuva, ele tomou uma atitude inesperada depois que a auxiliar de limpeza Miriam Sales subiu no palco para secar a água que se acumulava no palco.

Leia também

O que rolou?

Mumuzinho tirou o rodo da mão da faxineira e entregou seu microfone, pedindo que a moça cantasse a música Melhor Eu Ir no lugar dele. Enquanto a funcionária se apresentava, ele mesmo foi tirando a água do palco, enquanto animava a plateia presente. Em seguida, ele afirmou que pagaria à Miriam vinte vezes mais do que ela estava ganhando para trabalhar.

“Parece que foi combinado, mas não foi. Do nada ela entrou. Hoje você veio a trabalho, pensando na sua família e no seu sustento, mas tem coisa maior. Quando Deus coloca a mão, toca, não tem jeito. Não é sobre a diária, é sobre o que Deus faz nas nossas vidas sem a gente esperar”, começou o cantor.

O sambista, na sequência, surpreendeu a faxineira. “Você vai ficar curtindo junto com todo mundo ali. Vou pagar 20 vezes o que você ganharia hoje. Você não vai trabalhar mais hoje. Não é pelo valor, é coisa que Deus toca na gente e temos que cumprir a palavra dele”, completou Mumuzinho.

6 imagensO cantor Mumuzinho.O cantor Mumuzinho.Ao todo, são 30 músicas, sendo 25 inéditasMumuzinho classificou o projeto Conectado como o maior de sua carreiraFechar modal.1 de 6

Mumuzinho surpreendeu funcionária da limpeza

Reprodução/redes sociais2 de 6

O cantor Mumuzinho.

Reprodução/Internet.3 de 6

O cantor Mumuzinho.

Reprodução/Internet.4 de 6

Ao todo, são 30 músicas, sendo 25 inéditas

Reprodução/Instagram5 de 6

Alan Rodrigues6 de 6

Mumuzinho classificou o projeto Conectado como o maior de sua carreira

Reprodução/Instagram

Elogios

O técnico do The Voice Brasil ainda elogiou a voz da funcionária da limpeza: “Com essa voz, era para você estar cantando. Mulher, tu vai bombar, já tem até fã”, brincou. Nas redes sociais, Míriam Sales agradeceu: “Gratidão a Deus em primeiro lugar, seguidamente Mumuzinho. Obrigada por tudo, não tenho palavras só agradecer”, publicou.

Nas redes, fãs e seguidores parabenizaram Mumuzinho pela atitude. “Mumuzinho é muito humano. Deus abençoe sempre a vida dele”, escreveu Jaciara Oliveira. “Tem gente que sai de casa para abençoar os outros, valeu Mumuzinho! Esse gesto aqueceu muitos corações nesse dia frio e chuvoso!”, comentou Diego Cardozo.

Assista:

QUE LINDO! Mumuzinho troca de lugar com funcionária que secava o palco e paga 20 vezes o valor da diária dela. pic.twitter.com/qfeQwGpwH4

— poponze (@poponze) October 19, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost