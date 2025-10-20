Mumuzinho surpreende faxineira durante show: “Não vai trabalhar”

O cantor Mumuzinho, um dos técnicos do programa The Voice Brasil, do SBT, surpreendeu durante um show realizado na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Cantando debaixo de chuva, ele tomou uma atitude inesperada depois que a auxiliar de limpeza Miriam Sales subiu no palco para secar a água que se acumulava no palco.
O que rolou?
Mumuzinho tirou o rodo da mão da faxineira e entregou seu microfone, pedindo que a moça cantasse a música Melhor Eu Ir no lugar dele. Enquanto a funcionária se apresentava, ele mesmo foi tirando a água do palco, enquanto animava a plateia presente. Em seguida, ele afirmou que pagaria à Miriam vinte vezes mais do que ela estava ganhando para trabalhar.
“Parece que foi combinado, mas não foi. Do nada ela entrou. Hoje você veio a trabalho, pensando na sua família e no seu sustento, mas tem coisa maior. Quando Deus coloca a mão, toca, não tem jeito. Não é sobre a diária, é sobre o que Deus faz nas nossas vidas sem a gente esperar”, começou o cantor.
O sambista, na sequência, surpreendeu a faxineira. “Você vai ficar curtindo junto com todo mundo ali. Vou pagar 20 vezes o que você ganharia hoje. Você não vai trabalhar mais hoje. Não é pelo valor, é coisa que Deus toca na gente e temos que cumprir a palavra dele”, completou Mumuzinho.
Elogios
O técnico do The Voice Brasil ainda elogiou a voz da funcionária da limpeza: “Com essa voz, era para você estar cantando. Mulher, tu vai bombar, já tem até fã”, brincou. Nas redes sociais, Míriam Sales agradeceu: “Gratidão a Deus em primeiro lugar, seguidamente Mumuzinho. Obrigada por tudo, não tenho palavras só agradecer”, publicou.
Nas redes, fãs e seguidores parabenizaram Mumuzinho pela atitude. “Mumuzinho é muito humano. Deus abençoe sempre a vida dele”, escreveu Jaciara Oliveira. “Tem gente que sai de casa para abençoar os outros, valeu Mumuzinho! Esse gesto aqueceu muitos corações nesse dia frio e chuvoso!”, comentou Diego Cardozo.
Assista:
QUE LINDO! Mumuzinho troca de lugar com funcionária que secava o palco e paga 20 vezes o valor da diária dela. pic.twitter.com/qfeQwGpwH4
