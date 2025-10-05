05/10/2025
Mundial de Atletismo Paralímpico: Brasil fica em 1º de forma inédita

Escrito por Metrópoles
O encerramento do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, neste domingo (5/10), trouxe um recorde desbancado pela comitiva brasileira: a liderança no ranking geral de medalhas, com 15 ouros, 20 pratas e 9 bronzes, em um total de 44 pódios. É a segunda vez que a China não lidera a competição mundial — a primeira havia ocorridoe em Lyon 2013. Comparando o número total de pódios, o feito brasileiro perde para as 47 subidas ao pódio em Paris 2023.

Um recorde da própria comitiva brasileira foi quebrado por Jerusa Geber. A atleta acreana levou seu segundo ouro e desbancou Terezinha Guilhermina como maior atleta (mulheres e homens) na história do Mundial, com 13 pódios em edições do campeonato.

Leia também

Confira o quadro de medalhas

 Confira alguns momentos

Jerusa Geber é a recordista entre homens e mulheres pela comitiva brasileira no Mundial de Atletismo ParalímpicoClara Daniele, no Mundial de Atletismo Paralímpico, com seu guia, Gabriel Garcia

Jardênia Félix em disputa no Salto à Distância, no Mundial de Atletismo Paralímpico

Jerusa Geber é a recordista entre homens e mulheres pela comitiva brasileira no Mundial de Atletismo Paralímpico

Clara Daniele, no Mundial de Atletismo Paralímpico, com seu guia, Gabriel Garcia

