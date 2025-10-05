Mundial de Atletismo Paralímpico: Brasil fica em 1º de forma inédita

O encerramento do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, neste domingo (5/10), trouxe um recorde desbancado pela comitiva brasileira: a liderança no ranking geral de medalhas, com 15 ouros, 20 pratas e 9 bronzes, em um total de 44 pódios. É a segunda vez que a China não lidera a competição mundial — a primeira havia ocorridoe em Lyon 2013. Comparando o número total de pódios, o feito brasileiro perde para as 47 subidas ao pódio em Paris 2023.
Um recorde da própria comitiva brasileira foi quebrado por Jerusa Geber. A atleta acreana levou seu segundo ouro e desbancou Terezinha Guilhermina como maior atleta (mulheres e homens) na história do Mundial, com 13 pódios em edições do campeonato.
Confira o quadro de medalhas
Confira alguns momentos
